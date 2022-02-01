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Мурманская область. Арктика (16+)01.02.22 12:30

Автотрассы Мурманской области стали лучше благодаря реализации нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги»

«Безопасные качественные автомобильные дороги» – один из национальных проектов, успешная реализация которых в Мурманской области отмечена на федеральном уровне. Итоги нацпроекта обсудили в понедельник на заседании правительства региона.

«Кольское Заполярье вошло в топ-10 регионов в стране по реализации дорожного нацпроекта: регион награжден дипломом правительства России и получил отраслевую награду «Золотой каток», – сообщила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

За три года реализации нацпроекта Мурманской области удалось значительно усовершенствовать дорожную сеть региона. В 2021 году было отремонтировано на 58% больше дорог, чем в прошлом: всего обновлено 95 км асфальта. Был не только полностью выполнен весь объём работ, запланированный на 2021 год, но и опережающими темпами произведён ремонт девяти объектов из плана на следующий год.

При ремонте региональных дорог подрядчики впервые начали применять высокопрочный асфальтобетон А 16 ВН. Новые технологии позволяют сделать дорожное покрытие более устойчивым к воздействию внешних факторов.

Впервые в рамках реализации дорожного нацпроекта среди объектов ремонта появились искусственные сооружения: отремонтирован мост через реку Умба и путепровод через железную дорогу на автомобильной дороге Заполярный – Сальмиярви. Также создан первый в регионе автоматический пункт весогабаритного контроля на подъезде к городу Апатиты.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, особое внимание уделяется внедрению безопасного поведения участников дорожного движения. На дорогах заработали 11 новых стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. Практика показала их высокую эффективность для обеспечения соблюдения скоростных ограничений.

По итогам 2021 года в Мурманской области достигнут самый низкий показатель тяжести последствий в ДТП по Северо-Западному федеральному округу и один из самых низких в России. Тем не менее, вопрос предотвращения гибели людей на дорогах остаётся одним из важнейших для регионального правительства. Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что для дальнейшего снижения негативных показателей в дальнейшем необходимы дополнительные меры.

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