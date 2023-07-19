Айфон важнее трудоустройства для каждого пятого его обладателя

Каждый пятый владелец айфона не примет предложение о работе, если условием трудоустройства будет отказ от смартфона «Apple». К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 владельцев айфонов из всех округов страны.

С 17 июля сотрудникам Минпромторга запрещено пользоваться айфонами для рабочей коммуникации. Ранее из соображений безопасности аналогичный запрет был введён и в администрации Президента РФ. Между тем каждый пятый владелец телефона, выпущенного компанией «Apple», не готов сменить его на другой гаджет даже ради трудоустройства: 22% откажутся от работы в компании, выдвигающей такие условия. Напротив, о готовности пожертвовать айфоном ради приёма на работу сообщили 45%. Соотношение числа экономически активных россиян, готовых и не готовых расстаться с «яблочным» девайсом, за 3 месяца практически не изменилось.

Тех, для кого трудоустройство важнее привычного телефона, на четверть больше среди мужчин, чем среди женщин (49% против 40% среди женщин).

Отклонить предложение о работе, если условием является отказ от айфона, опрошенные до 34 лет готовы значительно чаще, чем старшее поколение (36% против 15% соответственно).

Время проведения опроса: 12—17 июля 2023 года.