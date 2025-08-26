С 28 августа по 1 сентября в центре Мурманска пройдёт тематическая ярмарка «На Севере – учиться!»В Мурманской области с сентября стартует новый сезон проекта «Школа здоровья»
«Айсберги и плывущие льдины»: в Мурманске активно ведут работы по комплексному обновлению исторического центра в рамках мастер-планов опорных агломераций

В муниципалитетах Мурманской области идут активные работы по благоустройству, которые обеспечат комфорт северян и качественное обновление общественных пространств. Мероприятия охватывают весь регион, включая столицу русской Арктики, и реализуются по мастер-планам опорных населённых пунктов, которые были поддержаны Президентом России на Международном арктическом форуме в марте этого года.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, о ходе их реализации вчера на оперативном совещании в правительстве региона рассказала министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Элина Парамонова.

Среди важнейших проектов текущего года является благоустройство исторического центра Мурманска. Площадь Пять Углов обретёт новую жизнь благодаря уникальной технологичной скульптурной композиции в виде «айсберга и плывущих льдин», став при этом удобной площадкой для проведения праздников и концертов в привычном для горожан месте.

«Концепция навеяна образами покорения Заполярья, незамерзающего порта и Северного морского пути. В связи с этим основным элементом нового облика является скульптура, состоящая из плит разной высоты. Важно отметить, что идеологию скульптурной композиции площади, предложенную в 2024 году столичным архитектурным бюро «Базис», специализирующемся на проектах благоустройства и создании объектов культуры и знаковых городских пространств, получил высокие оценки от экспертов Национального центра «Россия», – пояснила министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Элина Парамонова.

На сегодняшний день на объекте уже завершены работы по зачистке существующего покрытия площади под проектные планировочные отметки для подготовки мощения и устройство основания под конструкцию в виде льдин. В настоявшее время ведутся работы по устройству подбетонных оснований, армированных каркасов для скульптурной композиции с последующей заливкой архитектурным бетоном, а также устройство оснований под опоры освещения.

Ещё один масштабный проект, являющийся ключевым в текущем году, – благоустройство улицы Ленинградской в Мурманске c переустройством в пешеходно-прогулочное общественное пространство. Новая улица – это современное пространство для прогулок и отдыха, которая образует пешеходную связь между главной площадью города и новым Центром научно-технологического творчества, который откроется в здании бывшего кинотеатра «Родина», после его реконструкции. Проектом предусмотрены качели и зоны отдыха, а также современные инсталляции, имеющие возможность сменяться в зависимости от потребности и сезона.

Проектные решения исторического центра всецело соответствуют современным тенденциям архитектурного проектирования и организации уличных общественных пространств.

«Учитывая масштабность проекта в рамках выполнения работ по переустройству улицы Ленинградская реализуются работы в том числе по существенному обновлению достаточно изношенных подземных сетей ТЭЦ и МОЭСК. Запланировано выполнение работ по выносу сетей, замене труб ТЭЦ, замене существующих плит теплотрассы на усиленные железобетонные плиты, рассчитанные на соответствующие нагрузки и условия эксплуатации. К ним подключено более 200 объектов, включая жилые, административные и социальные объекты, сохранение надёжности подачи коммунальных услуг в которые особенно важно в преддверии отопительного сезона», – подчеркнула министр.

Следующий ключевой проект реализуется в Североморске. Благоустройство городского парка в ЗАТО особенно ценно для военнослужащих и их семей. В настоящее время подрядчиком завершены демонтажные и земляные работы, устройство асфальтобетонного покрытия, ремонт кладки по периметру городского парка с устройством деревянного настила. Продолжаются работы по ремонту входной группы, сцены и устройству освещения.

Ещё один объект, реализующийся в настоящее время, – это парк-сквер в Ловозере, благоустройство которого было инициировано по обращению граждан. В сквере-парке планируется организация функциональных зон для разновозрастных групп населения с устройством спортивного и детского оборудования, а также организация видеонаблюдения и озеленение территории. На сегодняшний день подрядной организацией полностью выполнены демонтажные работы, работы по возведению насыпей и уплотнению грунта. Ведутся работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований, освещения, а также установка и бетонирование бортовых камней.

Как отмечает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, проекты благоустройства реализуются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552282/#&gid=1&pid=7

Д.О Вернер
22.08.25 17:38
Вот уже и округа "нарисовали"... А когда-то в этом "округе" были Кольская макаронная фабрика, Кольская сверхглубокая, птицефабрики и свинофермы... Действительно "За прошедший год мы решили огромный пр
Комментарий к новости:Острых проблем сегодня нет — видна положительная динамика: глава региона провёл встречу с жителями Кольского округа
FynDbrnjh
19.08.25 13:36
Как-то странно даже, что такое возможно в год 80-летия Победы
Комментарий к новости:Мурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареи
Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
