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Мурманская область. Арктика (16+)12.02.25 12:00

Айтишники, специалисты в секторе безопасности и маркетологи: у кого выросла и упала зарплата за месяц в Мурманской области

С начала текущего года прошёл лишь один месяц, но аналитики hh.ru уже фиксируют зарплатные изменения на рынке труда. Эксперты подвели итоги первого месяца 2025 года и выяснили, кому посчастливилось, и работодатели региона нарастили возможный доход, а кто из соискателей, наоборот, мог увидеть сокращение дохода в вакансиях.

Данные hh.ru свидетельствуют, что средняя предлагаемая зарплата в Мурманской области находится на уровне 74 тысяч рублей и почти никак не изменилась за месяц. Между тем соискатели сразу из нескольких профессиональных сфер могли почувствовать увеличение предлагаемого дохода со стороны компаний. Так, сильнее всего за месяц работодатели нарастили зарплатные предложения для соискателей из ИТ-сектора (+6,7 тысячи рублей - до 80 тысяч в среднем). В рейтинг наиболее активно растущих по зарплатам в начале этого года также вошли сфера «Безопасность» (+2 тысячи - до 62 тысяч), «Маркетинг, реклама, PR» (+0,9 тысячи - до 74 тысяч), а также сфера туризма и общепита (+0,6 тысячи - до 61 тысячи) и область продаж и клиентского обслуживания (+0,6 тысячи - до 65 тысяч рублей).

А вот в 16 других профессиональных сферах, наоборот, зафиксировано падение предлагаемого дохода в вакансиях за месяц. Сильнее всего не повезло соискателям в области «Наука, образование», здесь для учителей, преподавателей и других представителей сферы предлагаемый доход упал почти на 9 тысяч (до 52 тысяч), похожая ситуация в сфере управления персоналом (-7 тысяч) и в вакансиях для обслуживающего персонала (-7 тысяч).

«В данном случае важно понимать, что динамика зарплат в начале года может быть не стабильна и выглядеть менее внушительно по сравнению, например, с предпраздничными днями, когда работодатели в погоне за нужными работниками готовы завышать зарплаты в 2-3 раза. Сейчас мы наблюдаем небольшой «откат» в зарплатной динамике, за которым будем следить и сообщать подробности. При этом важно также смотреть на динамику зарплат по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И тут мы видим, что по сравнению с началом 2024 года ни в одной сфере рынка труда Мурманской области сейчас не было ощутимого падения предлагаемых зарплат. Сейчас по сравнению с прошлым периодом мы наблюдаем серьёзный прирост дохода в вакансиях для административных кадров (+32 тысячи), транспортников (+31 тысяча), обслуживающего и домашнего персонала (+27 тысяч), топ-менеджеров (+17 тысяч), рабочего персонала (+17 тысяч)», – отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.

Профсфера

Январь 2025 г.

На сколько выросла

 предлагаемая зарплата

в Мурманской области

За месяц

За год

 Информационные технологии

         79 854 ₽

          6 742 ₽

         10 093 ₽

 Безопасность

         62 062 ₽

          2 062 ₽

         1 123 ₽

 Маркетинг, реклама, PR

         73 709 ₽

             897 ₽

          7 180 ₽

 Туризм, гостиницы, рестораны

         61 313 ₽

             663 ₽

         11 059 ₽

 Продажи, обслуживание клиентов

         64 781 ₽

             609 ₽

          7 710 ₽

 Розничная торговля

         62 645 ₽

-                5 ₽

          7 532 ₽

 Транспорт, логистика, перевозки

       116 592 ₽

-            538 ₽

         31 108 ₽

 Добыча сырья

       102 195 ₽

-            577 ₽

         17 056 ₽

 Сельское хозяйство

       102 718 ₽

-            647 ₽

         14 321 ₽

 Юристы

         65 375 ₽

-            654 ₽

          3 833 ₽

 Автомобильный бизнес

       111 194 ₽

-            742 ₽

         11 194 ₽

 Медицина, фармацевтика

         79 192 ₽

-            855 ₽

         19 093 ₽

 Строительство, недвижимость

         98 553 ₽

-         1 447 ₽

         18 333 ₽

 Финансы, бухгалтерия

         63 604 ₽

-         1 755 ₽

          5 428 ₽

 Высший и средний менеджмент

       123 629 ₽

-         2 183 ₽

         17 340 ₽

 Рабочий персонал

         97 480 ₽

-         2 896 ₽

         17 329 ₽

 Производство, сервисное обслуживание

         94 781 ₽

-         3 698 ₽

         14 781 ₽

 Административный персонал

         91 129 ₽

-         4 695 ₽

         31 731 ₽

 Домашний, обслуживающий персонал

         93 165 ₽

-         6 801 ₽

         27 493 ₽

 Управление персоналом, тренинги

         64 127 ₽

-         6 853 ₽

-            723 ₽

 Наука, образование

         51 909 ₽

-         8 825 ₽

          3 059 ₽

 

Комментарии

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