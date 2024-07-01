АЗРФ Мурманской области: «Сейчас нам важно получить поддержку президента, но уже очевидно безусловно, что эти планы выверенные и чёткие», - Андрей Чибис

В рамках сегодняшнего оперативного совещания правительства Мурманской области был рассмотрен вопрос о ходе работ по разработке мастер-планов опорных населённых пунктов Арктической зоны Российской Федерации.

Напомним, в мае 2023 года на заседании рабочей группы по развитию Арктики губернатор Мурманской области губернатор Мурманской области предложил ввести понятие «опорные арктические города». По поручению президента Владимира Путина по итогам визита в регион в июле 2023 года правительством РФ определены 16 опорных населённых пунктов Арктической зоны РФ, для которых будут разработаны мастер-планы и комплексные планы долгосрочного социально-экономического развития до 2035 года.

«Почти год шла кропотливая работа над составлением подробного плана развития всех населённых пунктов, входящих в агломерации. И в них проживает порядка 70% северян Мурманской области. При разработке этих материалов мы опирались на мнение жителей и проводили открытый сбор предложений, где каждый житель мог внести свои предложения и идеи. В итоге более 10 тысяч северян приняли участие в опросах. Кроме того, более 500 экспертов из самых разных сфер вносили отраслевые предложения на стратсессиях. Важно, что эта работа проводилась не в тиши кабинетов или экспертных площадок. В её основе – предложения жителей, потому что необходимо сделать так, чтобы мастер-планы отвечали всем их запросам», – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Правительством Мурманской области совместно с институтом развития ДОМ.РФ разработаны мастер-планы опорных населённых пунктов АЗРФ в Мурманской области. На прошлой неделе они были представлены заместителю руководителя администрации президента Максиму Орешкину и главе Минвостокразвития Алексею Чекункову. Сейчас готовятся материалы для представления мастер-планов президенту.

«Ещё раз поясню, почему эта работа так важна. Мастер-планы станут основой комплексных программ социально-экономического развития наших арктических городов. Главная задача – улучшить условия жизни северян, обеспечить развитие экономики, модернизацию производства и транспортной инфраструктуры. И мы планируем привлечь внебюджетное и федеральное финансирование помимо средств регионального бюджета», – отметил глава региона.

Как сообщил Андрей Чибис, инвестиционный портфель до 2035 года составляет более 3 трлн рублей. Для новых проектов планируется создание в общей сложности свыше 30 тысяч новых рабочих мест и вложение свыше 4 триллионов рублей. Из них более 2,9 триллиона рублей, или 72% – это частные инвестиции. Потребность в бюджетном финансировании составляет порядка 550 млрд рублей – на 1 бюджетный рубль планируется 6 рублей частных инвестиций.

«Также мы будем работать над тем, чтобы добиться комплексных решений, которые помогут всем агломерациям ещё активнее развиваться. Среди них: запуск программы комплексного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с выделением средств федерального бюджета; запуск программы доступного арендного жилья и обеспечение расселения аварийного жилфонда. Важно также добиться дополнительного федерального финансирования на благоустройство дворовых территорий, увеличения объёмов финансирования системы здравоохранения и выделения федерального софинансирования на переоборудование источников теплоснабжения в рамках проведения мероприятий по газификации Мурманской области», – отметил Андрей Чибис.

Краткие итоги работы по подготовке мастер-планов опорных населённых пунктов Мурманской области обозначила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

«Важно отметить, что благодаря Вашему, Андрей Владимирович, непосредственному участию, нам удалось подготовить максимально взвешенные и отвечающие на запросы граждан и бизнеса мастер-планы. Работа носит комплексный характер, все проектные решения мастер-плана увязаны между собой и учитываются также при формирования стратегического плана «На Севере – жить»», – пояснила Ольга Вовк.

Так, в Мурманской агломерации основу мастер-плана составляет благоустройство общественных и пространств, и дворовых территорий, строительство детской областной больницы, модернизация взрослой областной больницы, комплексное развитие транспортно-логистической и портовой инфраструктуры, создание судоремонтного кластера. В дополнение планируется развивать туризм, образование и креативную экономику, сформировать систему связанных городских и природных территорий.

Большое внимание уделяется строительству жилья – на ПМЭФ уже заключены соглашения на порядка 600 тысяч кв. метров с тремя федеральными застройщиками. Всего за 10 лет планируется построить более 1 млн кв. метров жилья.

«Цель мастер-плана Кировско-Апатитской агломерации обеспечить синергию производства, науки и качества жизни, где город Апатиты – является главным научным центром российской Арктики и креативным кластером Заполярья, а Кировск – федеральным центром зимних видов спорта и главным горнолыжным курортом Севера, на это направлены ключевые проекты мастер-плана», – отметила Ольга Вовк.

Ключевыми проектами для агломерации стало развитие нового месторождения, формирование Федерального центра зимних видов спорта, дальнейшее развитие горнолыжного курорта, создание современного научно-технологического кластера для обеспечения безопасности и развития Арктики на базе КНЦ РАН.

Благодаря мастер-планам, в Мончегорской агломерации планируется сформировать комфортный и удобный для жизни промышленный центр Арктики. Это возможно, благодаря созданию индустриального технопарка, формированию регионального туристического курорта с развитием зимних видов спорта и парусного спорта, строительство визит-центра Лапландского заповедника, модернизации больничного городка Мончегорской районной больницы.

«Хочу отметить, что работа проведена качественная и детальная, с глубоким анализом и привлечением экспертов. И важно, что ни рубля бюджетных средств на это не было потрачено, за что спасибо коллегам из института развития ДОМ.РФ. Сейчас нам важно получить поддержку президента, но уже очевидно безусловно, что эти планы выверенные и чёткие. И сейчас, не дожидаясь итоговых решений, мы уже должны брать все обозначенные мероприятия в работу», – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в заключение доклада Ольга Вовк напомнила, что в июне состоялись территориальные сессии в рамках формирования плана «На Севере – жить» в каждой из агломераций, на которых в том числе были представлены мастер-планы, и ещё раз пригласила всех жителей Мурманской области принять участие в сборе предложений на портале «Наш Север».

Фото: https://gov-murman.ru