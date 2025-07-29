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Мурманская область. Арктика (16+)29.07.25 16:30

Бабушки и дедушки – внукам: как губернаторский проект «Северное долголетие» объединяет поколения

С 1 июля в регионе стартовал масштабный губернаторский проект «Северное долголетие», направленный на улучшение качества жизни старшего поколения и укрепление межпоколенческих связей. Важную роль в его реализации играют региональные учреждения социального обслуживания, которые запустили добровольческую инициативу «Бабушки и дедушки – внукам».

Проект создаёт пространство для тёплого общения и взаимной поддержки: пожилые люди, получающие социальные услуги, становятся наставниками для детей из отделений социальной реабилитации.

В учреждениях уже назначены координаторы, сопровождающие проект, проводится информационная кампания среди получателей услуг, идёт отбор наставников из числа активных представителей старшего поколения, формируются пары «наставник-наставляемый», организуются ознакомительные беседы и мероприятия.

Вместе наставники и наставляемые делятся историями, обсуждают увлечения и помогают друг другу преодолевать трудные жизненные ситуации.

«Когда мне предложили стать наставником, я думала — что я могу дать этим детям? Оказалось, самое важное — просто быть рядом. Они научили меня больше, чем я их», — делится одна из участниц проекта.

«Мы не заменяем родителей, но показываем, что мир не без добрых людей. Иногда достаточно одного взрослого, который верит в тебя, чтобы жизнь изменилась», — замечает ещё один участник. Также он подчеркнул, как важно передавать опыт и тепло тем, кто в этом особенно нуждается.

Встречи проходят в уютной атмосфере за чаепитием и настольными играми участники проекта находят общий язык, учатся друг у друга и чувствуют себя частью большой семьи. Для многих детей, оказавшихся в сложной ситуации, такое общение становится опорой, а для старшего поколения – источником радости и востребованности.

Значимость проекта заключается в его многогранном положительном воздействии на всех участников. Для пожилых людей это прекрасная возможность передать накопленный жизненный опыт, преодолеть чувство одиночества и вновь ощутить свою социальную значимость. Дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают через этот проект искреннюю поддержку, душевное тепло и мудрые советы от старшего поколения. На уровне всего общества подобные инициативы способствуют укреплению межпоколенческих связей и формированию доброжелательной, поддерживающей среды, где каждый чувствует свою ценность и востребованность.

Как отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области, проект «Северное долголетие» создан по инициативе губернатора Андрея Чибиса в рамках реализации регионального плана «На Севере — жить!». Это межведомственная программа, которая консолидирует усилия нескольких региональных ведомств: министерства труда и социального развития, министерства здравоохранения, министерства культуры и Минспорта. Такой комплексный подход позволяет повысить качество жизни и создать комфортные условия для самореализации северян «серебряного возраста».

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551049/#&gid=1&pid=2

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