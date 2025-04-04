Бадма Башанкаев, зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, отметил, что сфера здравоохранения в Мурманской области находится на достойном уровне

Сегодня в Мурманске состоялась встреча губернатора Андрея Чибиса и первого зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, члена общественно-экспертного совета национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», хирурга-онколога Бадмы Башанкаева. Главный вопрос повестки – перспективы развития здравоохранения в регионе.

В рамках плана «На Севере – жить!» в области активно развивается цифровизация медицины, увеличивая доступность высокотехнологичной помощи.

«Мы проделываем большую работу по многим направлениям. Например, регулярно взаимодействуем с МЧС по поводу оказания первой медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций. Ключевой темой для нас является разработка стандартов арктической медицины. В рамках комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика» мы активно прорабатываем этот вопрос. В стандарты входит множество аспектов: от профилактики различных заболеваний до лечения. Напомню, что на пленарном заседании Международного арктического форума Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин акцентировал внимание на повышении доступности и качества здравоохранения в Арктике», – отметил глава региона.

Ранее Бадма Башанкаев посетил ряд объектов здравоохранения в Мурманске. Зампредседатель отметил, что сфера здравоохранения в регионе находится на достойном уровне.

«Сейчас в первую очередь необходимо совершенствовать методы выявления болезней системы кровообращения на самом раннем этапе – в первичном звене. И в помощь врачам «первички» нужны и постоянное обучение, и контакт с кардиологами, а также активное внедрение телемедицины и искусственного интеллекта. И особенно важно наладить тесную взаимосвязь между результатами диспансеризации и дальнейшим эффективным диспансерным наблюдением. Это поможет множеству людей трудоспособного возраста сохранить здоровье, что особенно важно в условиях сложного климата Крайнего Севера», – отметил Бадма Башанкаев.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/