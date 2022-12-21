БАДы и витамины - в рабочий коллектив: портовики принимают участие в инновационном исследовании

Мурманский морской рыбный порт на постоянной основе популяризирует здоровый образ жизни среди своих работников и бережно заботится о самочувствии каждого. Как сообщает пресс-служба ММРП, сегодня портовики приняли участие в инновационном научном исследовании, проводимым медицинской компанией и ведущим российским производителем БАДов и витаминных комплексов.

В течение следующих двух месяцев у участников контрольной группы будут наблюдать влияние полиненасыщенных жирных кислот на организм и самочувствие. Напомним, что полиненасыщенные жирные кислоты прежде всего влияют на состояние нашей сердечно-сосудистой системы, память и концентрацию внимания.

На основании анамнеза участники эксперимента будут принимать «Кардиомегу премиум», либо «НейроОмегу премиум». В ходе исследования будут отслеживаться уровень Омега в крови и улучшение состояния здоровья контрольной группы.

В первом исследовании, запланированном в этом году, будут принимать участие 60 сотрудников.