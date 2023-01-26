Баланс работы и личной жизни не получается соблюдать 4 из 10 работающих

Work-life balance лучше всего умеет соблюдать молодёжь. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из всех округов страны.

Россиянам все реже удаётся соблюдать баланс работы и личной жизни: в 2014 году этой суперспособностью обладали 52% работающих, в ковидном 2020 году — 48%, сегодня — 46%. Причём у молодёжи это получается лучше, чем у старшего поколения (57%), а у россиян с зарплатой до 30 тысяч рублей лучше, чем у тех, кто зарабатывает больше (55%).

4 из 10 опрошенных признают, что наладить work-life balance у них никак не выходит: 36% уделяют больше внимания работе, 4% — личной жизни.

Среди представителей наиболее популярных профессиональных групп баланс работы и личной жизни чаще всего удаётся соблюдать бухгалтерам (63%), квалифицированным рабочим (55%) и юристам (53%). Меньше всего специалистов, которые считают, что достигли равновесия в работе и личной жизни — среди учителей и проектировщиков (по 42%), врачей (43%), руководителей и логистов (по 45%).

Время проведения: 7—23 января 2023 года.