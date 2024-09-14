Балетмейстер ансамбля танца «Радость» стал лауреатом всероссийского конкурса

Всероссийский конкурс балетмейстерских работ патриотической тематики «Люблю тебя, моя Россия» проводился в видеоформате с 1 февраля по 10 сентября. Балетмейстер заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Радость» областного Дворца культуры имени С.М. Кирова Дмитрий Смирнов стал лауреатом конкурса.

Участие в конкурсе приняли хореографы-постановщики любительских хореографических коллективов классического, народного, эстрадного, бального танца, а также студенты и преподаватели вузов и средних специальных учебных заведений.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, балетмейстер заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Радость» Дмитрий Смирнов представил две свои постановки в номинации «Социально-патриотическая тема», направление «Народный танец» – «Летел голубь» и «Кольские вороточки», которые по итогу работы членов жюри награждены дипломами лауреата.

Учредителем и организатором конкурса является Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова при поддержке региональных центров народного творчества.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/