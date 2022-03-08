Банды украинских радикалов продолжают запугивать удерживаемых в городах мирных граждан, угрожая им убийством при попытках эвакуации в сторону России

Сегодня состоялось очередное заседание Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине, во время которого начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковника Михаил Мизинцев дал развёрнутую картину ухудшения гуманитарной обстановки в населенных пунктах Украины, где националисты продолжают насильно удерживать тысячи мирных граждан, включая иностранцев.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «вчера российская сторона, несмотря на неоднократные срывы всех договоренностей киевскими властями, выступила с очередной инициативой о проведении гуманитарной операции. При этом нами выполнен весь алгоритм подготовки к эвакуации мирных жителей и иностранных граждан через безопасные коридоры.

К сожалению, из предложенных украинской стороне десяти маршрутов – по два из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя – в том числе по одному из каждого города в Российскую Федерацию, а также по одному через подконтрольные киевским властям территории в Польшу, Молдову, Румынию, официальный Киев подтвердил только один маршрут – из города Сумы через Полтаву далее на границу с Польшей.

В настоящее время благодаря беспрецедентным мерам безопасности, предпринятыми Вооруженными Силами Российской Федерации по указанному маршруту эвакуированы 723 человека, из них 576 граждан Индии, 115 Китая, 20 Иордании, 12 Туниса.

Кроме того, Россия без участия украинской стороны за сутки из опасных зон различных районов Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик эвакуировала 5334 человека, из которых 781 ребенок, – а всего с начала проведения специальной военной операции уже более 174 тысяч человек, из них 44250 детей. Государственную границу Российской Федерации пересекли 20033 единиц личного автомобильного транспорта, из них за сутки – 777.

В настоящее время также без участия украинской стороны завершается гуманитарная операция по эвакуации из опасных районов Херсонской области через Крым в Новороссийск 223 иностранных граждан, в том числе 188 человек – Турция, 15 – Египет, 8 – Италия, шесть – Пакистана и пять из Индии, а также один бразилец. Но эти цифры будут увеличиваться, так как операция еще продолжается.

При этом официальные киевские власти продолжают категорически отвергать все основные маршруты эвакуации из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя на территорию Российской Федерации. Хотелось бы напомнить украинской стороне, что в нашей базе данных с учетом истекших суток документально обработано уже 2 541 367 обращений по различным каналам связи от конкретных граждан Украины, а также иностранцев, с просьбами спасти и эвакуировать их из 1917 населенных пунктов Украины.

Хотел бы обратить внимание, что данная база содержит имена, фамилии и адреса этих людей, аудио- и видеопротоколы их панического состояния, душераздирающие рассказы о тяжелой гуманитарной обстановке, об ужасах и зверствах, чинимых националистами, убийствах, физическом насилии, обысках и незаконных арестах.

Если бы у нас было элементарное доверие к украинским властям, то мы могли бы передать им эту базу данных для того, чтобы развеять домыслы о том, что якобы никто не хочет ехать в Российскую Федерацию. Но по понятным причинам мы этого сделать не можем. Как только база данных окажется в руках националистов, всех обратившихся за помощью украинских граждан ждут преследования, унижения, пытки и расстрелы.

По этой же причине мы опасаемся передавать эти сведения представителям Организации Объединенных Наций, так как детальная информация о гражданах Украины может также попасть в руки националистам. А ведь обладая этими объективными данными, представители ООН, перестали бы с высоких трибун голословно обвинять Россию в невыполнении гуманитарных обязательств, а также заявлять о якобы отсутствии украинцев и иностранных граждан, желающих выехать в Российскую Федерацию, как вчера официально заявил заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

Ответы на все эти вопросы, откуда берутся эти лживые заявления, очень просты для понимания.

Официальные представители киевской власти и мэры городов получили строжайшие установки не допустить ни одной попытки эвакуации в Российскую Федерацию, то есть до граждан информацию о возможной эвакуации в Россию и создании для этого ежедневно гуманитарных коридоров просто не доводят. Это первое.

И второе: любые попытки выхода через гуманитарные коридоры в Российскую Федерацию жестоко пресекаются националистами. Об этом мы вам уже детально рассказывали. Какие-либо дополнительные комментарии здесь излишне.

Но как бы не развивалась ситуация, какие бы меры не предпринимались киевским режимом, в том числе и при содействии недальновидных, недобросовестных сотрудников ООН, а также других международных организаций по сокрытию своих чудовищных преступлений, рано или поздно цивилизованный мир узнает о всех зверствах в отношении своего народа.

Эта база данных станет прямым свидетельством беспредела и преступлений киевской власти против граждан Украины.

Киевский режим в результате потери гражданско-правового управления в городах и посёлках своими беспомощными действиями на практике поддерживает царящий на подконтрольных бандеровским бандам территориях хаос, не замечает многочисленные факты мародерства, которые приняли уже катастрофические масштабы.

Это говорит о том, что официальный Киев не контролирует положение дел в своей собственной стране, не может обеспечить выполнение взятых обязательств. Все основополагающие решения, по сути, принимаются националистами и их пособниками.

Банды радикалов продолжают запугивать удерживаемых в городах мирных граждан, угрожая им убийством при попытках эвакуации в сторону России.

В это же время пункты пропуска на территории Польши, Словакии, Венгрии, Молдавии и Румынии оказались практически не готовы к приему украинских беженцев, пытающихся найти защиту от террора, устроенного батальонами территориальной обороны. На пограничных переходах скопились пробки из легковых и грузовых автомобилей. Люди вынуждены бросать транспорт и идти пешком с тяжелыми сумками. Очереди растянулись до 40 км, а время прохождения превышает двое суток.

При этом на пунктах пропуска нет ни туалетов, ни воды, ни еды, отсутствуют пункты обогрева и медицинская помощь. Люди, многие из которых женщины с детьми, вынуждены сутками находиться на улице при минусовой температуре. Зафиксированы многочисленные случаи физического насилия, грабежей, мародерства в отношении украинских беженцев и иностранных граждан со стороны местного криминалитета, который, кроме того, за организацию беспрепятственного прохода требует уплаты мзды, достигающей полутора тысяч долларов США.

Введены различные ограничения на пропуск. В частности, на территорию Польши лица мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет без разрешения от украинских военкоматов не допускаются. Но коррумпированные пограничники за взятку до 5 тыс. долларов предлагают беспрепятственно пересечь границу.

После пересечения границы беженцы сталкиваются с многочисленными проблемами, связанными с отсутствием элементарных условий размещения и отдыха. В сопредельных государствах для их размещения предусмотрены палаточные лагеря без каких-либо удобств.

Несмотря на непоследовательность действий киевских властей мы готовы терпеливо ждать от них конструктивной работы по гуманитарным вопросам и надеемся на тесное взаимодействие с профильными структурами ООН, ОБСЕ и другими международными организациями. Сейчас как никогда важно уйти от политической ангажированности гуманитарной составляющей, как это безнравственно сделал с трибуны Организации Объединенных Наций чиновник высокого уровня. Это крайне важно для каждого человека, оказавшегося в тяжелейших гуманитарных условиях в населенных пунктах Украины.

Со вчерашнего дня Межведомственный координационный Штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине организовал эффективное взаимодействие с представителями ООН, которые после обращения генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к Министру обороны Российской Федерации официально прибыли в Москву и круглосуточно с нами контактируют.

Теперь о текущих делах.

Боевики батальонов территориальной обороны продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» более четырех с половиной миллионов мирных граждан, а также около двух тысяч иностранцев, изъявивших желание уже сейчас эвакуироваться в безопасные места от ужасов и произвола, устроенных националистами. Продолжает поступать информация о случаях дискриминации прав человека по расовому признаку со стороны неонацистов.

Российской стороной на освобожденных территориях создаются все необходимые условия для мирной и безопасной жизни, обеспечивается беспрепятственный доступ населения к гуманитарной помощи.

Более девяти тысяч пунктов временного размещения продолжают штатно функционировать в субъектах Российской Федерации. С каждым прибывающим в Россию организована индивидуальная работа.

Продолжается накопление гуманитарной помощи на пунктах сбора, уже накоплено свыше 15,5 тысячи тонн.

На Украину доставлено 946 тонн гуманитарного груза, проведено 132 гуманитарных акции в населенных пунктах Запорожской, Киевской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей, а также в Донецкой и Луганской народных республиках, в том числе за истекшие сутки проведены 22 гуманитарные акции, в ходе которых мирному населению освобожденных районов передано 64 тонны предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания.

На сегодня спланировано и в настоящее время проводятся 33 гуманитарные акции в Харьковской и Херсонской областях, в Донецкой и Луганской народных республиках, в ходе которых гражданскому населению передается 481 тонна предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания».

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