Банк будет обязан возместить клиенту средства, похищенные мошенниками в результате взлома онлайн-банка с помощью вредоносной программы

Эта норма содержится в законе («Антифрод 2.0»), который приняла Государственная Дума, она вступит в действие в 2027 году.

Банк России опубликовал разъяснения по новым законодательным мерам против кибермошенничества.

Для предотвращения таких хищений кредитные организации с разрешения клиента перед проведением операции должны проверять, нет ли на его устройстве, на котором установлен онлайн-банк, вредоносных программ. При обнаружении таких программ банк должен будет отклонить операцию, уведомить об этом клиента и предложить провести её с другого безопасного устройства или в офисе банка.

Закон устанавливает сроки нахождения сведений о человеке в базе данных о мошеннических операциях, попадание в которую ограничивает дистанционное банковское обслуживание. Так, при первом включении в базу данные о человеке будут удаляться по истечении одного года, при повторном и последующих попаданиях этот срок составит три года. Сведения будут исключаться из базы досрочно, если от правоохранительных органов поступит информация о прекращении уголовного преследования по факту мошенничества. При этом, как и прежде, у человека остается право оспорить включение реквизитов в базу данных.

Документом установлено, что один человек может иметь не более 20 платёжных карт, открытых в совокупности во всех банках. Эта мера направлена на предотвращение случаев массового оформления карт для их передачи мошенникам, которые выводят и обналичивают похищенные деньги.

Закон вводит финансовую ответственность за несоблюдение требований по противодействию мошенникам для операторов связи. Нормы будут работать по аналогии с банковской системой, где каждый перевод проходит проверку на признаки мошенничества и банки несут материальную ответственность за нарушение требований по предотвращению хищений. Операторы связи со своей стороны будут выявлять мошеннические звонки и применять меры по защите граждан от них. При хищении денег компенсировать потери будет та сторона, которая не выполнила возложенные на нее обязанности, – либо оператор связи, либо банк. Детали информационного взаимодействия между банками и операторами связи на базе государственной информационной системы «Антифрод» будут проработаны дополнительно. Для операторов связи механизм возмещения будет установлен отдельным постановлением правительства по согласованию с Банком России.

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