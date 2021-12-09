Банк России дал рекомендации кредиторам по реструктуризации займов в связи с COVID-19

В связи с введением дополнительных ограничений, направленных на предотвращение распространения COVID-19, растущей потребностью граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства в мерах поддержки, направленных на ограничение роста просроченной задолженности по кредитным договорам (договорам займа), Банк России рекомендует кредитным организациям, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам рассматривать возможность изменения условий ранее предоставленных кредитов.

В частности, Банк России предложил кредитным организациям реструктуризировать кредиты и займы субъектов малого и среднего предпринимательства, которые обратятся с такой просьбой с 1 ноября по 31 декабря 2021 года включительно. Это касается и тех, кому долг реструктуризировали ранее.

Также Банк России рекомендовал не начислять штраф и пени. Обратиться за реструктуризацией смогут и самозанятые граждане.

Аналогичную рекомендацию дал Банк России и по долгам физических лиц. При этом, должно быть соблюдено хотя бы одного из следующих условий:

- снижение дохода заёмщика до такого уровня, при котором он не может выплачивать долг;

- подтверждение у заёмщика или проживающих с ним членов семьи COVID-19.

Как сообщает региональное Министерство юстиции, указанную рекомендацию получили также и микрофинансовые организации.