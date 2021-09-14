Банк России и ЦУР Мурманской области начинают совместную работу по противодействию кибермошенничеству

Отделение Банка России по Мурманской области и Центр управления регионом (ЦУР) договорились о совместной работе по повышению кибер- и финансовой грамотности северян. В планах – проведение опросов жителей о том, умеют ли они распознавать мошенников, информационное просвещение, в том числе на платформах ЦУР, а также обучающие вебинары для представителей малого и среднего бизнеса.

«Жители Мурманской области всё чаще совершают покупки онлайн, что повышает вероятность столкнуться с киберпреступниками, ведь чаще всего мошеннические операции с банковскими картами происходят именно в интернете. Нашей главной задачей сегодня становится предостережение и обучение граждан безопасному поведению в сети, в том числе при оплате в интернете, – пояснил управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Андрей Климов. – Совместная работа с ЦУР, который отвечает за обратную связь с северянами, позволит нам выйти на новую аудиторию и новые площадки».

Стороны отметили важное значение информирования жителей о том, как противостоять мошенникам. Как показывает практика, жертвами злоумышленников становятся люди совершенно разного возраста, в том числе и молодёжь. По словам руководителя Центра управления регионом Мурманской области Алексея Медведева, ЦУР достаточно часто фиксирует сообщения северян о случаях кибермошенничества. Одновременно с развитием технологий появляются и новые виды обмана.

«Информирование жителей по социально значимым вопросам – одна из приоритетных задач ЦУР. Для нас очень важно, что такие ключевые организации региона, как региональное Отделение Банка России, максимально настроены на увеличение каналов информирования граждан для повышения финансовой грамотности населения. Уверен, что совместный проект принесет пользу жителям», – отметил руководитель Центра управления регионом Мурманской области Алексей Медведев.

Во время встречи руководитель регионального Отделения Банка России познакомился с работой и оснащением Центра, а также спецификой обработки сообщений граждан.

Напомним, Центр управления регионом Мурманской области был создан в ноябре прошлого года по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Это единый пункт мониторинга, в который поступают и оперативно отрабатываются проблемные вопросы жителей по всем направлениям, связанным с жизнью региона, формируются аналитические материалы, характеризующие социально-экономическую ситуацию в области, и вырабатываются предложения по дальнейшему развитию. Центр управления регионом обеспечивает качественно новую обратную связь с жителями области по волнующим их вопросам.