Банк России и ЦУР Мурманской области начинают совместную работу по противодействию кибермошенничествуВ Мурманской области разработают меры стимулирования муниципалитетов, помогающих предпринимателям открыть своё дело
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)14.09.21 14:00

Банк России и ЦУР Мурманской области начинают совместную работу по противодействию кибермошенничеству

Отделение Банка России по Мурманской области и Центр управления регионом (ЦУР) договорились о совместной работе по повышению кибер- и финансовой грамотности северян. В планах – проведение опросов жителей о том, умеют ли они распознавать мошенников, информационное просвещение, в том числе на платформах ЦУР, а также обучающие вебинары для представителей малого и среднего бизнеса.

«Жители Мурманской области всё чаще совершают покупки онлайн, что повышает вероятность столкнуться с киберпреступниками, ведь чаще всего мошеннические операции с банковскими картами происходят именно в интернете. Нашей главной задачей сегодня становится предостережение и обучение граждан безопасному поведению в сети, в том числе при оплате в интернете, – пояснил управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Андрей Климов. – Совместная работа с ЦУР, который отвечает за обратную связь с северянами, позволит нам выйти на новую аудиторию и новые площадки».

Стороны отметили важное значение информирования жителей о том, как противостоять мошенникам. Как показывает практика, жертвами злоумышленников становятся люди совершенно разного возраста, в том числе и молодёжь. По словам руководителя Центра управления регионом Мурманской области Алексея Медведева, ЦУР достаточно часто фиксирует сообщения северян о случаях кибермошенничества. Одновременно с развитием технологий появляются и новые виды обмана.

«Информирование жителей по социально значимым вопросам – одна из приоритетных задач ЦУР. Для нас очень важно, что такие ключевые организации региона, как региональное Отделение Банка России, максимально настроены на увеличение каналов информирования граждан для повышения финансовой грамотности населения. Уверен, что совместный проект принесет пользу жителям», – отметил руководитель Центра управления регионом Мурманской области Алексей Медведев.

Во время встречи руководитель регионального Отделения Банка России познакомился с работой и оснащением Центра, а также спецификой обработки сообщений граждан.

Напомним, Центр управления регионом Мурманской области был создан в ноябре прошлого года по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Это единый пункт мониторинга, в который поступают и оперативно отрабатываются проблемные вопросы жителей по всем направлениям, связанным с жизнью региона, формируются аналитические материалы, характеризующие социально-экономическую ситуацию в области, и вырабатываются предложения по дальнейшему развитию. Центр управления регионом обеспечивает качественно новую обратную связь с жителями области по волнующим их вопросам.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области преобладает рынок вторичного жилья, на котором наблюдается дефицит ликвидного предложения
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис: принципиальная задача – чистота, прозрачность и легитимность избирательного процесса
-

Последние комментарии

Ирина Константиновна
10.09.21 17:59
Печальная статистика на фоне активного развития региона.
Комментарий к новости:Тревожная демография: рожаем меньше, смертность растёт, браков и разводов больше
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
09.09.21 15:47
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе! 8 сентября 2021 года в России-страдалице произошла трагедия - погиб Министр МЧС Евгений Зиничев. Весь коллектив и всех учащихся МБОУ КШМ
Комментарий к новости:Губернатор и правительство Мурманской области выразили соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева
Катя
05.09.21 17:36
У меня ковид и мне не оказывают медпомощь
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Опасаемся ковида, но не забываем о гриппе – Артём Ладыгин
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Банк России и ЦУР Мурманской области начинают совместную работу по противодействию кибермошенничеству-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 37 копеек, евро теряет почти 13 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовал капитальный ремонт энергоблока №2-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 14 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Росимущество поддержало идею Народного фронта передавать конфискат нуждающимся
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика