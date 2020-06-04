Банк России и Мурманский государственный технический университет будут сотрудничать в сфере повышения финансовой грамотности региона

Мурманский государственный технический университет и Центральный банк Российской Федерации подписали соглашение о сотрудничестве в сфере повышения финансовой грамотности населения региона. Подписи под документом поставили врио ректора университета Светлана Деркач и управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Андрей Климов.

Целью сотрудничества является популяризация образовательных программ среди педагогов, участие в проведении олимпиад и тематических соревнований, а также поддержка инициатив, направленных на создание и развитие образовательного процесса в сфере финансовой грамотности.

«Знание ключевых финансовых понятий, особенностей финансовых продуктов, инструментов и услуг и умение их использовать дает человеку возможность грамотно распоряжаться финансами и чувствовать себя уверенно. Чтобы стать успешным, важно с юных лет учиться грамотно обращаться с деньгами», – считает управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Андрей Климов.

Как сообщает пресс-секретарь Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ, выступая пред коллегами и гостями университета, врио ректора МГТУ отметила важность соглашения с Центральным банком Российской Федерации для университета. «Наше сегодняшнее соглашение повлечет за собой не только повышение финансовой грамотности наших студентов, курсантов и работников, но и позволит повысить уровень компетенции выпускников. Я очень надеюсь, что наша работа будет плодотворной», – добавила Светлана Деркач.