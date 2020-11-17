Банк России начинает серию обучающих вебинаров для малого и среднего бизнеса

Первый вебинар пройдёт 1 декабря 2020 года в 11.00 по московскому времени. На нем предприниматели узнают, как привлечь финансирование с помощью инструментов фондового рынка, в частности выпуска облигационных займов на бирже.

Специалисты Банка России расскажут о том, как оценить собственные возможности и перспективы выхода на биржу и какой поддержкой государства можно для этого воспользоваться. Кроме того, слушателям предложат пошаговый план вывода компании на биржу и познакомят с реальными примерами выхода на торговые площадки небольших компаний. Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться.

Следующий вебинар состоится 15 декабря и будет посвящён возможностям и преимуществам Системы быстрых платежей для предпринимателей. О регистрации на него будет объявлено дополнительно, сообщает пресс-секретарь Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.