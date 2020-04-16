Банк России не против увеличения размера суммы операции по банковским картам без ввода пин-кода

Поднять порог покупки, при которой не требуется вводить код, регулятору предложил глава «Опоры России» Александр Калинин. Он выступил с этой инициативой во время совещания с ЦБ. Мера необходима, прежде всего, чтобы сократить очереди на кассах супермаркетов и таким образом предотвратить дальнейшее распространение коронавируса. Тем более что в связи с ограничительными мерами граждане стали реже ходить в продуктовые магазины, а значит, вырос средний чек, рассказал «Известиям» Калинин. По его мнению, минимальный размер операции по банковской карте без PIN-кода целесообразно увеличить в 2 раза: с 1 тысячи до 2 тысяч рублей.

В ЦБ отметили важность предотвращения потенциальных рисков, которые несёт эта мера. «Мы поддерживаем увеличение лимита операций без подтверждения их PIN-кодом, но только с учётом систем риск-менеджмента, которые участники рынка определяют для себя», - говорится в сообщении регулятора.

Каждая платежная система сама устанавливает величину таких трансакций. Сейчас у «MasterСard» и «Мир» в России порог составляет 1 тысячу рублей, у «Visa» - 3 тысячи рублей. Эта величина носит рекомендательно-разрешительный характер, и банки могут сами устанавливать собственные лимиты в пределах этого значения.

Для «Мира» повышение порога по операциям без пин-кода в настоящее время не планируется, заявили в Национальной системе платежных карт (НСПК выступает оператором карт «Мир»).

Крупнейшие банки поддержали рост лимита. При этом большинство кредитных организаций не исключают, что предложенные коррективы увеличат риски мошенничества. Так, например, если гражданин потерял карту, злоумышленники смогут с её помощью совершать более крупные покупки без проведения аутентификации.