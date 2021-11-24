Банк России обсудил в Мурманской области влияние ключевой ставки на региональную экономику

В Мурманской области вчера состоялась коммуникационная сессия, посвящённая актуальным вопросам денежно-кредитной политики Банка России. В условиях ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции она проходила в онлайн-формате, благодаря чему в мероприятии смогли принять участие более 150 человек, среди них - представители органов исполнительной власти, муниципальных образований, бизнеса и научного сообщества.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ, на онлайн-встрече речь шла о решении по ключевой ставке, принятом советом директоров Банка России в октябре 2021 года, а также обсуждалось экономическое состояние и перспективы развития региона.

На сессии выступил директор Департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов. Он отметил, что сейчас Банк России переходит в область умеренно жёсткой денежно-кредитной политики и видит своей задачей как можно быстрее развернуть инфляционные тренды, снизить инфляционные ожидания, добиться возвращения инфляции к цели во второй половине следующего года. «Инфляционные ожидания во многом зависят от доверия к денежно-кредитной политике и уверенности рынка в том, что Банк России будет придерживаться цели по инфляции», подчеркнул он.

Комментируя ситуацию в регионе, начальник Северо-Западного ГУ Банка России Ирина Петрова сообщила, что годовая инфляция в Мурманской области в октябре 2021 года увеличилась до 7,2%. При этом она по-прежнему оставалась ниже, чем в Северо-Западном федеральном округе и России в целом (8,1%). «Деловая активность в области восстанавливается. Повышение рыночных ставок пока оказывает ограниченное влияние на динамику кредитования в регионе» - добавила она.

Банк России уделяет большое внимание региональному экономическому анализу. В регулярных опросах Банка России, которые проводятся в рамках мониторинга предприятий, принимают участие около 160 представителей бизнеса Мурманской области. Мнения, которые предприятия Мурманской области высказывают в ходе опросов, Северо-Западное ГУ Банка России учитывает при подготовке предложений по ключевой ставке к заседаниям Совета директоров Банка России.

Стать участником мониторинга Банка России можно, заполнив короткую анкету на официальном сайте Банка России.

О состоянии экономики Заполярья участникам коммуникационной сессии рассказали представители администрации Мурманской области и бизнеса. Отдельное внимание было уделено ситуации в рыбной промышленности, животноводстве, а также в активно развивающейся в регионе туристической отрасли.

Во время онлайн-встречи Кирилл Тремасов ответил на многочисленные вопросы участников о динамике инфляции и будущих решениях регулятора, а также о том, как изменение ключевой ставки отражается на деятельности отдельных предприятий.

По прогнозу Банка России, инфляция по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4–7,9%. С учётом проводимой Банком России денежно-кредитной политики по итогам 2022 года она составит 4,0–4,5%.