Банк России отмечает значительное снижение количества претензий к деятельности микрофинансовых организаций

По итогам I полугодия 2024 года жители Мурманской области обратились в Банк России с жалобами 690 раз, что на 19% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, традиционно чаще всего северяне жаловались на деятельность банков. С января по июнь этого года в Банк России от потребителей финансовых услуг поступило 439 жалоб, это несколько больше, чем в первом полугодии 2023 года. Большая часть претензий была связана с потребительским и ипотечным кредитованием, а также – с жалобами от клиентов банков, которые стали жертвами мошенников.

Значительно снизилось количество претензий к деятельности микрофинансовых организаций (МФО), в первом полугодии поступило 48 таких обращений. В основном жителей региона беспокоили вопросы оспаривания информации в кредитной истории и взыскания просроченной задолженности.

Вдвое снизился объём жалоб в адрес страховых компаний – до 58. Это связано со значительным сокращением шаблонных запросов о проверке коэффициента бонус-малус, который влияет на конечную стоимость ОСАГО.

Напомним, с июля этого года банки, страховые компании, микрофинансовые и другие финансовые организации обязаны отвечать на обращения граждан в течение 15 рабочих дней. В некоторых случаях этот срок могут продлить ещё на 10 рабочих дней.

Если человек напишет обращение в Банк России, в течение 7 дней с момента регистрации оно будет направлено для рассмотрения в ту финансовую организацию, на которую он жалуется. Она должна будет разобраться в проблеме, устранить возможные нарушения и ответить заявителю, а копию ответа направить регулятору. Если ответ не будет дан или заявитель не согласится с ним и сочтёт, что нарушение не устранено, Банк России рассмотрит обращение самостоятельно. Эти изменения помогут сократить сроки рассмотрения жалоб, ускорить исправление допущенных нарушений и повысить ответственность финансовых организаций перед клиентами.

Подробнее о новом порядке рассмотрения обращений – в разделе «Вопросы и ответы» на сайте Банка России.

Фото предоставлено Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.