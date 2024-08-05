Ограничение движения всех видов транспорта на участке автодороги по ул. Подгорная продлевается до 9 августа3 августа в Мурманске вводятся временные ограничения остановки и стоянки транспортных средств
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)05.08.24 12:30

Банк России отмечает значительное снижение количества претензий к деятельности микрофинансовых организаций

По итогам I полугодия 2024 года жители Мурманской области обратились в Банк России с жалобами 690 раз, что на 19% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, традиционно чаще всего северяне жаловались на деятельность банков. С января по июнь этого года в Банк России от потребителей финансовых услуг поступило 439 жалоб, это несколько больше, чем в первом полугодии 2023 года. Большая часть претензий была связана с потребительским и ипотечным кредитованием, а также – с жалобами от клиентов банков, которые стали жертвами мошенников.

Значительно снизилось количество претензий к деятельности микрофинансовых организаций (МФО), в первом полугодии поступило 48 таких обращений. В основном жителей региона беспокоили вопросы оспаривания информации в кредитной истории и взыскания просроченной задолженности.

Вдвое снизился объём жалоб в адрес страховых компаний – до 58. Это связано со значительным сокращением шаблонных запросов о проверке коэффициента бонус-малус, который влияет на конечную стоимость ОСАГО.

Напомним, с июля этого года банки, страховые компании, микрофинансовые и другие финансовые организации обязаны отвечать на обращения граждан в течение 15 рабочих дней. В некоторых случаях этот срок могут продлить ещё на 10 рабочих дней.

Если человек напишет обращение в Банк России, в течение 7 дней с момента регистрации оно будет направлено для рассмотрения в ту финансовую организацию, на которую он жалуется. Она должна будет разобраться в проблеме, устранить возможные нарушения и ответить заявителю, а копию ответа направить регулятору. Если ответ не будет дан или заявитель не согласится с ним и сочтёт, что нарушение не устранено, Банк России рассмотрит обращение самостоятельно. Эти изменения помогут сократить сроки рассмотрения жалоб, ускорить исправление допущенных нарушений и повысить ответственность финансовых организаций перед клиентами.

Подробнее о новом порядке рассмотрения обращений – в разделе «Вопросы и ответы» на сайте Банка России.

Фото предоставлено Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Что происходило с рынком труда СЗФО на прошедшей неделе (26.07-2.08)
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-

Последние комментарии

Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Кильдинская будет построена новая спортивная площадка
Сергей
27.07.24 20:49
Хочу пойти на сво
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
Владимир
26.07.24 21:32
В Североморске тишь и гладь! Никаких домов и в помине никто уже не ремонтирует...Давным-давно...Может, только на бумагах? Отмывают денежки...
Комментарий к новости:Погода способствует: в Мурманске активно идёт ремонт жилых домов
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как оспорить увольнение «по статье»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире14:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)15:00«Елена Исинбаева. Вернуться и победить!». Документальный фильм (12+)16:00«Великие русские врачи». Познавательная программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Банк России отмечает значительное снижение количества претензий к деятельности микрофинансовых организаций-PRO Валюту (16+)Нефтяные цены умеренно снижаются, доллар США укрепляется в парах с евро и фунтом стерлингов, но демонстрирует резкое падение к японской нацвалюте-PRO Энергетику (18+)Крупнейшая гидроэлектростанция России перенимает опыт у кольских атомщиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 августа-PRO Нефть и газ (18+)По данным kommersant.ru началась буксировка второй линии СПГ-завода на Гыдан-PRO Законы (18+)Какие законы вступают в силу в августе 2024 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика