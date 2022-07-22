Банк России понизил ключевую ставку до 8% годовых

Совет директоров Банка России на заседании Совета директоров принял решение снизить ключевую ставку на 150 базисных пунктов (б.п.) - до 8,00% годовых, говорится в сообщении ЦБ РФ.

«Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанной динамикой потребительского спроса. Инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года. Снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность», - говорится в сообщении регулятора.

Снижение ставки на 150 б.п. оказалось неожиданностью для аналитиков. Подавляющее большинство аналитиков ожидали снижения ключевой ставки на 50 б.п. - до 9% годовых. Лишь некоторые экономисты не исключали больших шагов снижения - на 75 б.п. (до 8,75%) или на 100 б.п. (до 8,5%).

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 16 сентября 2022 года.