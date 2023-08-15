Банк России повысил ключевую ставку до 12% годовых

Совет директоров Банка России на внеочередном заседании принял решение повысить ключевую ставку на 350 б.п., до 12% годовых. Данное решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности.

«Инфляционное давление продолжает усиливаться. По оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчёте на год. Такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%», - говорится в сообщении регулятора.

Увеличение внутреннего спроса, превышающее возможности расширения выпуска, усиливает устойчивое инфляционное давление и оказывает влияние на динамику курса рубля через повышенный спрос на импорт. В результате усиливается эффект переноса ослабления рубля в цены и растут инфляционные ожидания, отмечает ЦБ РФ.

«В дальнейшем сохранение текущих темпов роста цен на достигнутых уровнях означает значительный риск отклонения инфляции вверх от цели в 2024 году. Принятое Банком России решение направлено на обеспечение такой динамики денежно-кредитных условий и внутреннего спроса в целом, которые необходимы для возвращения инфляции к 4% в 2024 году и её стабилизации вблизи 4% в дальнейшем», - говорится в сообщении ЦБ РФ.

Отметим, в последнее время рубль заметно снижался по отношению к основным торгуемым иностранным валютам. Вместе с тем, Банк России не раз отмечал, что рисков для финансовой стабильности в такой курсовой динамике он не видит. Евро и доллар США в первой половине понедельника активно укреплялись на Московской бирже. Доллар в ходе торгов поднимался выше 101 рубля впервые с 23 марта 2022 года, евро - выше 111 рублей. После заявления ЦБ о проведении внеочередного заседания совета директоров рубль стал укрепляться.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15 сентября.