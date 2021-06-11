Банк России повысил ключевую ставку до 5,50% годовых

Совет директоров Банка России сегодня на заседании принял решение повысить ключевую ставку на 50 б.п., до 5,50% годовых, говорится в сообщении ЦБ РФ.

«Российская и мировая экономика восстанавливаются быстрее, чем ожидалось ранее. Инфляция складывается выше прогноза Банка России. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрастает в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. На краткосрочном горизонте это влияние усиливается ростом цен на мировых товарных рынках. C учётом высоких инфляционных ожиданий баланс рисков значимо сместился в сторону проинфляционных», - говорится в сообщении регулятора.

Повышенное инфляционное давление в условиях завершающегося восстановления экономики может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Это формирует необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. В условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели Банка России во втором полугодии 2022 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, отмечает ЦБ РФ.

Напомним, на последнем заседании, которое состоялось 23 апреля, Совет директоров Банка России также повысил ключевую ставку на 50 б.п. - до 5% годовых.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 23 июля 2021 года.