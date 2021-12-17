Банк России повысил ключевую ставку до 8,50% годовых, чтобы обуздать инфляцию

Совет директоров Банка России сегодня на заседании принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.), до 8,50% годовых.

Как сообщает ЦБ РФ, инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остаётся существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. В этих условиях и с учётом растущих инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещён в сторону проинфляционных. Это может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом, регулятор допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях

По прогнозу Банка России, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%, отмечает ЦБ РФ.

Напомним, на предыдущем заседании 22 октября ЦБ повысил ставку на 75 б.п., до 7,50% годовых.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 11 февраля 2022 года.