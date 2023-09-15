Банк России повысил ключевую ставку на 1 п.п., до 13% годовых

Как сообщает ЦБ РФ, инфляционное давление в экономике остаётся высоким, констатируют в ЦБ. В условиях роста внутреннего спроса, опережающего возможности выпуска, и ослабления рубля в летние месяцы требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий. Это позволит вернуть показатель годовой инфляции к цели 4% в 2024 году.

По оценке на 11 сентября, годовая инфляция увеличилась до 5,5% после 4,3% в июле и 5,2% в августе, отмечают в ЦБ. На текущий рост цен в том числе влияет и произошедшее ослабление рубля. «В среднем за последние три месяца рост цен с поправкой на сезонность составил 9% в пересчёте на год, отмечается в заявлении регулятора.

Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 8,4%». По итогам года в Банке России ждут годовую инфляцию в диапазоне 6-7%.