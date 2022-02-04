Банк России предложил новые методы борьбы с мошенниками

Для решения проблемы кибермошенничества в финансовой сфере Банк России предложил ряд мер, направленных на защиту интересов граждан. Первое — изменить механизм возврата похищенных злоумышленниками средств. Второе — усовершенствовать меры противодействия мошенническим переводам.

Как пишет агентство «Прайм», окончательные решения регулятором ещё не приняты. «Что касается мер противодействия мошенникам, то предполагается, что не только банк плательщика, как это происходит сейчас, но и банк получателя платежа будет проверять операцию на признаки мошенничества, — объяснили в ЦБ. — Банк России ведёт базу о случаях и попытках перевода денежных средств без согласия клиента и предоставляет банкам данные из этой базы».

Банк получателя платежа, разъяснила пресс-служба, сможет ограничивать дистанционный доступ к счёту, если информация о таком счёте есть в этой базе.

«Доступ к счёту получателя будет ограничиваться с соблюдением гражданских прав его владельца, — подчеркнули в Банке России. — Это означает, что он сможет распорядиться деньгами, но для этого нужно будет прийти в офис банка с паспортом».

Однако, добавили в пресс-службе ЦБ РФ, зачастую за счётом получателя, на который в результате мошеннической операции поступают деньги, стоят дропперы — лица, использующие чужие счета для вывода и снятия похищенных денег. Очевидно, что обращаться в банк по счёту другого лица, карту которого злоумышленники эксплуатируют в противоправных целях, не станут.

«Если говорить о мерах по усовершенствованию возврата, то сейчас обсуждается возврат денег в том случае, если банк плательщика не учёл нашу информацию в своих бизнес-процессах, — объяснили в ЦБ. — По действующему законодательству клиент банка вправе рассчитывать на возмещение денег в полном размере, если он не нарушил условия договора — не передал злоумышленникам банковские сведения: смс-код, номер платежной карты и другие».

При этом в Банке России отметили, что широкое распространение получает мошенничество, преимущественно телефонное, когда граждане добровольно раскрывают банковские сведения злоумышленникам. «И в этой ситуации, если человек нарушил условия договора и предоставил информацию о своих персональных данных, пин-коде, номере карты или счёта, то он этого права лишается, — продолжили в пресс-службе. — Это негативно влияет на доверие потребителей к дистанционным платежным сервисам».