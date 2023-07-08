Банк России предложил «зелёному» подумать над отменой комиссий за переводы

«Мы очень ждём на Финополисе (пройдёт в ноябре 2023 года) мудрейшее решение «Сбербанка» отменить комиссии за переводы из «Сбербанка», - сообщила 7 июля первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова на Финансовом конгрессе Банка России в Петербурге.

Как пишет finmarket.ru, первый зампред правления «Сбербанка» Кирилл Царёв ответил, что комиссии за переводы есть у всех банков, «не только у «зелёного», но все почему-то вспоминают «зелёный». Если рынок пойдёт, то «Сбер» тоже пойдёт», - сказал он.

Скоробогатова заявила, что является клиентом пяти банков и комиссии есть не у всех.

Как напомнила Скоробогатова, некоторое время назад, когда несколько крупных банков отменили комиссии за переводы, наблюдался поток средств населения в эти кредитные организации. «Это то, о чем я говорила очень многим игрокам», - заявила она. По её словам, отсутствие заградительных тарифов и возможность свободно распоряжаться своими средствами стимулируют клиентов выбирать именно такой банк.

«Понятно, что любая монополия, любой большой игрок, это так бизнес устроен, он всегда будет максимизировать свои объемы, своих клиентов и будет стараться не выпускать их в открытое плавание. Это такая бизнес-логика», - сказала первый зампред ЦБ.

Топ-менеджер «Сбербанка», в свою очередь, заявил, что хотел бы видеть больше конкуренции между платежной системой «Мир» и системой быстрых платежей. Ранее в России платёжные системы соревновались друг с другом, напомнил он. «Сегодня этого элемента нет», - сказал Царёв.

«Элемент точно есть. Я вам скажу больше, у нас будет в ближайшее время конкуренция между «Миром», СБП, цифровым рублем, платёжными решениями коммерческих банков и так далее», - заявила Скоробогатова.