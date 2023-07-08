Безопасный выбор квартиры в Подольске через агентствоГосжилстройнадзор помог вернуть жителям Мурманской области более миллиона рублей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)08.07.23 12:00

Банк России предложил «зелёному» подумать над отменой комиссий за переводы

«Мы очень ждём на Финополисе (пройдёт в ноябре 2023 года) мудрейшее решение «Сбербанка» отменить комиссии за переводы из «Сбербанка», - сообщила 7 июля первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова на Финансовом конгрессе Банка России в Петербурге.

Как пишет finmarket.ru, первый зампред правления «Сбербанка» Кирилл Царёв ответил, что комиссии за переводы есть у всех банков, «не только у «зелёного», но все почему-то вспоминают «зелёный». Если рынок пойдёт, то «Сбер» тоже пойдёт», - сказал он.

Скоробогатова заявила, что является клиентом пяти банков и комиссии есть не у всех.

Как напомнила Скоробогатова, некоторое время назад, когда несколько крупных банков отменили комиссии за переводы, наблюдался поток средств населения в эти кредитные организации. «Это то, о чем я говорила очень многим игрокам», - заявила она. По её словам, отсутствие заградительных тарифов и возможность свободно распоряжаться своими средствами стимулируют клиентов выбирать именно такой банк.

«Понятно, что любая монополия, любой большой игрок, это так бизнес устроен, он всегда будет максимизировать свои объемы, своих клиентов и будет стараться не выпускать их в открытое плавание. Это такая бизнес-логика», - сказала первый зампред ЦБ.

Топ-менеджер «Сбербанка», в свою очередь, заявил, что хотел бы видеть больше конкуренции между платежной системой «Мир» и системой быстрых платежей. Ранее в России платёжные системы соревновались друг с другом, напомнил он. «Сегодня этого элемента нет», - сказал Царёв.

«Элемент точно есть. Я вам скажу больше, у нас будет в ближайшее время конкуренция между «Миром», СБП, цифровым рублем, платёжными решениями коммерческих банков и так далее», - заявила Скоробогатова.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области сохраняется острая нехватка медиков
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Дмитрий
06.07.23 14:36
Здравствуйте!! Похожая ситуация была у меня! Накануне праздников, Дня всех Влюбленных и 23 февраля, по объявлению на Авито, решил приобрести крабов! Откликнулся парень, сказал что доставит свежих, тол
Комментарий к новости:Тимур Иващенко, адвокат Мурманской коллегии адвокатов: о законной ловле краба в Мурманской области, или Одна поучительная история лицензионной ловли деликатесов
Алексей
29.06.23 23:27
Грамотеи журналистики... врио пишется ВрИО. *** Для сведения возмущённого и внимательного читателя: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/ 2460716-kak-pishetsja-vrio-v-dokumentah- bolshimi-ili-mal
Комментарий к новости:Глава региона Андрей Чибис провёл встречу с жителями Алакуртти
Еленская Татьяна Александровна
23.06.23 13:33
Проживаю на Халатина 21- 37. Было отключение горячей воды по 22.06.23 включительно. Сегодня уже 23.06 23 13:28 и до сих пор нет гор.воды. Часто отсутствует подогрев воды поздно ночью. Порой даж
Комментарий к новости:ОАО «Мурманэнергосбыт» разъясняет: за высокие платежи за тепло по «факту» отвечают приборы учёта и мороз
-Правовая консультация (18+)Что делать при задержке зарплаты? Ответ знают эксперты «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире16:25«На чужом празднике». Художественный фильм (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Банк России предложил «зелёному» подумать над отменой комиссий за переводы-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 90 копеек, доллар теряет 88 копеек-PRO Энергетику (18+)+15%: Кольская АЭС выработала более 5 млрд кВт·ч электроэнергии за первое полугодие 2023 года-PRO ЖКХ (18+)106% - уровень собираемости платежей в первом полугодии в АО «АтомЭнергоСбыт» по Мурманской области-PRO Нефть и газ (18+)Чем заняты титаны в Белокаменке, или Здесь создаётся будущая экономика России-PRO Законы (18+)Физические лица могут регистрировать свой товарный знак
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика