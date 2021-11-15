Банк России приглашает к участию в конференции заинтересованных в сотрудничестве предпринимателей и организации Мурманской области

Банк России 25 и 26 ноября проведёт ежегодную конференцию поставщиков в онлайн-формате. Участники мероприятия узнают, как организован процесс закупок в Банке России, как стать поставщиком регулятора, какие требования предъявляются к контрагентам. Будут также проведены тематические круглые столы, касающиеся закупок по конкретным направлениям: информационные технологии, строительство и ремонт, консалтинг и так далее.

Онлайн-формат позволит существенно расширить географию и количество участников конференции, в этом году на нее впервые приглашены представители бизнеса из стран ЕАЭС. Кроме того, на мероприятии выступят руководители закупочных подразделений крупных финансовых организаций.

Банк России приглашает к участию в конференции заинтересованных в сотрудничестве предпринимателей и организации. Регистрация проводится с 12 по 24 ноября.

Участие в мероприятии бесплатное.