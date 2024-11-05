Банк России приглашает принять участие в опросе об удовлетворенности безопасностью финансовых услуг

Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ информирует о проведении Банком России опроса физических и юридических лиц на предмет безопасности финансовых услуг, оказываемых организациями кредитно-финансовой сферы.

Анализ полученной информации позволит Банку России сформировать единые подходы по вопросам обеспечения информационной безопасности финансовых организаций и учесть ваше мнение при проведении мероприятий по повышению уровня киберграмотности населения.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, опрос проводится путём заполнения анкеты на сайте Банка России и продлится по 24 ноября 2024 года.

Для прохождения анкетирования можно воспользоваться QR-кодом или интернет-ссылкой: http://www.cbr.ru/information_security/anketa/.

Фото: https://minec.gov-murman.ru/news/534191/#&gid=1&pid=1