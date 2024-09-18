Банк России приглашает северян на День открытых дверей в Мурманске

28 сентября Банк России проводит по всей стране День открытых дверей. В Мурманске мероприятие состоится в здании на улице Профсоюзов, 11 - с 10.00 до 18.00. Гостей ждет насыщенная программа: экскурсии по музею, мастер-классы, знакомство со специальной кассовой техникой, увлекательные конкурсы и викторины.

Посетители увидят редкие музейные экспонаты с давней историей, первые бумажные деньги. Эксперты Банка России дадут ценные финансовые советы, научат распознавать фальшивые банкноты и противостоять мошенникам. Дети смогут принять участие в познавательных играх, решить головоломки и ребусы на финансовые темы. Кроме того, гости смогут примерить на себя роль руководителя банка и измерить свой рост в миллионах.

Для посещения Дня открытых дверей необходима предварительная регистрация. На сайте мероприятия можно найти время начала активностей, их продолжительность и количество мест в группах.