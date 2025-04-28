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Мурманская область. Арктика (16+)28.04.25 16:00

Банк России приглашает северян на фотовыставку «Истории Победы»

В дни празднования 80-летия Великой Победы Банк России приглашает жителей региона на фотовыставку памятных монет «Истории Победы». Экспозиция будет работать в Североморской центральной детской библиотеке и в областном ДК имени С.М. Кирова в Мурманске.

Сюжеты памятных монет, изображенных на фотопанно, напоминают о событиях Великой Отечественной войны, рассказывают о подвиге, мужестве и жертвах советских людей на трудном пути к Победе. В металле художники-медальеры отчеканили знаковые события – оборону Москвы, танковое сражение на Курской дуге, освобождение блокадного Ленинграда, Сталинградскую битву, водружение Знамени Победы над Рейхстагом. Каждое изображение монеты сопровождается описанием исторического факта, которому она посвящена, а также характеристикой самого денежного знака.

«Банк России неоднократно обращался к теме героев и подвигов Великой Отечественной войны. Образы, созданные художниками-медальерами, увековечили память о великих сражениях, легендарном оружии, и, главное, людях, добывавших Победу на фронте и в тылу. Некоторые монеты очень редкие, были выпущены тиражом всего две-три сотни экземпляров. Посетители выставки могут во всех деталях рассмотреть их и узнать немало интересного о людях и событиях, которым эти монеты посвящены», – прокомментировал управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Фотовыставка в Североморске доступна для осмотра всем желающим с 28 апреля до 12 мая по адресу: ЗАТО г. Североморск, улица Адмирала Головко, 5. Вход свободный.

В Мурманске присоединиться к памятной акции Банка России и увидеть чеканные «Истории Победы» можно с 12 по 30 мая включительно в областном ДК имени Кирова.

Больше информации о выставках Банка России, в том числе виртуальных – на сайте Музея Банка России.

Фото предоставлено Отделением по Мурманской области  Северо-Западного главного управления  Центрального банка Российской Федерации.

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