Банк России приглашает школьников Мурманской области на авторские уроки по финансовой грамотности

К началу учебного года Банк России разработал новый онлайн-курс по финансовой грамотности для внеурочных занятий в 3–6 классах. Он будет полезен как детям и их родителям, так и педагогам.

Курс для удобства поделён на тематические блоки – как правильно пользоваться деньгами, вести семейный бюджет, как сохранить карманные деньги. Всего 68 готовых уроков с примерами, заданиями и рекомендациями. Предметы и их подача усложняются по мере взросления учеников: в уроки для начальных классов включены мини-игры, в занятиях для школьников постарше используются различные жизненные ситуации.

«Ребятам приобретенные на этих занятиях знания помогут грамотнее управлять личными финансами, оценивать возможные риски. Преподаватели могут выбрать любые из 68 уроков, которые согласуются с их программой подготовки: например, пройти курс целиком на внеурочных занятиях или включить отдельные задания в уроки по окружающему миру, обществознанию и математике», – прокомментировала главный экономист экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Елена Гайдукова.

Все уроки онлайн-курса – авторские. Их создавали учителя с большим опытом и собственными наработками в области финансовой грамотности. Курс доступен всем желающим в каталоге цифрового образовательного контента на сайте: https://myschool.edu.ru/