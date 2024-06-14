Банк России принял решение с 14 июня временно не проводить торговые сессии до 9.50 мск на валютном рынке
Нефтяные цены снижаются сегодня после слабого повышения днём ранее.
Тем не менее, как сообщает finmarket.ru, по итогам всей текущей недели они прибавляют более 3% на фоне прогнозов стабильного спроса на топливо в мире, пишет «Trading Economics».
Ранее на этой неделе министерство энергетики США повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2024 году на 140 тысяч б/с - до 102,98 млн б/с. Таким образом, ведомство ожидает, что в этом году рост спроса составит почти 1,1 млн б/с, в то время как месяцем ранее ожидалось 920 тысяч б/с.
ОПЕК по-прежнему ожидает повышения мирового спроса на нефть в 2024 году на 2,25 млн баррелей в сутки, в следующем году - на 1,85 млн б/с, говорилось в июньском отчете картеля.
Эксперты «Standard Chartered» полагают, что спрос на нефть в мире в текущем году увеличится на 1,68 млн баррелей в сутки, в следующем году - на 1,41 млн б/с.
А Банк России принял решение с 14 июня временно не проводить торговые сессии до 9.50 мск на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке Московской биржи, говорится в сообщении регулятора.
Согласно сообщению Мосбиржи, в 9.50-10.00 мск будет проводиться аукцион открытия, с 10.00 мск - основная сессия.
Торги на фондовом и денежном рынках проводятся по стандартному расписанию.