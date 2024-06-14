Нефтяные цены снижаются сегодня после слабого повышения днём ранее.

Тем не менее, как сообщает finmarket.ru, по итогам всей текущей недели они прибавляют более 3% на фоне прогнозов стабильного спроса на топливо в мире, пишет «Trading Economics».

Ранее на этой неделе министерство энергетики США повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2024 году на 140 тысяч б/с - до 102,98 млн б/с. Таким образом, ведомство ожидает, что в этом году рост спроса составит почти 1,1 млн б/с, в то время как месяцем ранее ожидалось 920 тысяч б/с.

ОПЕК по-прежнему ожидает повышения мирового спроса на нефть в 2024 году на 2,25 млн баррелей в сутки, в следующем году - на 1,85 млн б/с, говорилось в июньском отчете картеля.

Эксперты «Standard Chartered» полагают, что спрос на нефть в мире в текущем году увеличится на 1,68 млн баррелей в сутки, в следующем году - на 1,41 млн б/с.

А Банк России принял решение с 14 июня временно не проводить торговые сессии до 9.50 мск на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке Московской биржи, говорится в сообщении регулятора.

Согласно сообщению Мосбиржи, в 9.50-10.00 мск будет проводиться аукцион открытия, с 10.00 мск - основная сессия.

Торги на фондовом и денежном рынках проводятся по стандартному расписанию.