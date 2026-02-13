Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 15,50% годовых

Совет директоров Банка России 13 февраля принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 15,50% годовых. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В январе рост цен значимо ускорился под влиянием разовых факторов. При этом устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, существенно не изменились. После исчерпания влияния разовых факторов инфляция возобновит снижение.

Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,5–14,5% годовых в 2026 году. Это означает поддержание жёстких денежно-кредитных условий. По прогнозу Банка России, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели.

Как отмечает пресс-служба ЦБ РФ, отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается. По итогам 2025 года рост ВВП сложился по верхней границе октябрьского прогнозного диапазона и составил 1,0%. Хотя рост общей экономической активности в целом за год замедлился, в 4к25 он усилился из-за увеличения потребительского спроса. Это частично могло быть связано с ожиданиями повышения НДС и утилизационного сбора. В ближайшие месяцы рост внутреннего спроса будет более сдержанным. На это также указывают деловые настроения бизнеса.

Напряженность на рынке труда постепенно снижается. По данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, достигла минимального значения с середины 2023 года. Компании планируют более умеренные индексации зарплат в 2026 году по сравнению с 2023–2025 годами. При этом безработица остается на исторических минимумах, а рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда.

Денежно-кредитные условия смягчились, но остаются жёсткими. Кредитные и депозитные ставки уменьшились, подстраиваясь к уже реализованному смягчению денежно-кредитной политики. Ставки денежного рынка и доходности ОФЗ выросли, но в реальном выражении существенно не изменились. Неценовые условия банковского кредитования по-прежнему жесткие.

Кредитная активность в конце 2025 – начале 2026 года была сдержанной после повышенных темпов роста в осенние месяцы. Склонность домашних хозяйств к сбережению остается высокой.

Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Основные проинфляционные риски связаны с более длительным отклонением российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высокими инфляционными ожиданиями, эффектами от повышения НДС и регулируемых цен, а также с ухудшением условий внешней торговли. Замедление роста мировой экономики в случае усиления торговых противоречий и низкие цены на нефть могут иметь проинфляционные эффекты через динамику курса рубля. Значимым фактором неопределенности остается геополитическая напряженность. Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса.

Банк России исходит из объявленных параметров бюджетной политики. На среднесрочном горизонте бюджетная политика будет способствовать замедлению инфляции. В случае изменения параметров бюджетной политики может потребоваться корректировка проводимой денежно-кредитной политики.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 20 марта 2026 года.

