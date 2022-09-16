Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 7,50% годовых

Совет директоров Банка России 16 сентября 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 7,50% годовых.

Как отмечает ведомство, текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанным потребительским спросом. Динамика деловой активности складывается лучше, чем Банк России предполагал в июле. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность. На повышенном уровне остаются инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий.

Динамика инфляции. Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. В августе годовая инфляция снизилась до 14,3% (после 15,1% в июле) и, по оценкам на 9 сентября, уменьшилась до 14,1%.

Снижение общего показателя инфляции во многом произошло за счёт продолжающейся коррекции цен на товары и услуги после их резкого роста в марте. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и в целом сдержанная динамика потребительского спроса. Дополнительным дезинфляционным фактором стало расширение предложения на отдельных товарных рынках в условиях сохраняющихся внешних и внутренних ограничений на экспорт. В то же время в августе снижение общего индекса потребительских цен в месячном сезонно сглаженном выражении замедлилось, а показатель базовой инфляции несколько вырос.

Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне. Инфляционные ожидания профессиональных аналитиков на среднесрочную перспективу заякорены вблизи 4%.

С учётом складывающихся тенденций в динамике потребительских цен Банк России прогнозирует, что к концу 2022 года годовая инфляция снизится до 11,0–13,0%. Снижение годовой инфляции продолжится в том числе под влиянием эффекта базы, несмотря на ожидаемое дальнейшее увеличение текущих темпов прироста цен. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернётся к 4% в 2024 году.

Денежно-кредитные условия продолжили смягчаться и, по оценкам Банка России, стали в целом нейтральными. Вслед за снижением в июле ключевой ставки уменьшились доходности кратко- и среднесрочных ОФЗ. Доходности долгосрочных ОФЗ существенно не изменились. Произошло дополнительное снижение кредитных и депозитных ставок, особенно краткосрочных.

Несмотря на уже произошедшее снижение депозитных ставок, в целом продолжался приток средств населения в кредитные организации. Происходил приток средств домашних хозяйств на долгосрочные рублевые депозиты и текущие счета и отток с краткосрочных рублевых депозитов. Это отражает нормализацию структуры банковских сбережений населения.

Ускорился рост корпоративного кредитования. Восстанавливалось необеспеченное потребительское кредитование, а в ипотечном сегменте наблюдался существенный рост. Поддержку кредитной активности оказывали как правительственные программы льготного кредитования, так и произошедшее в апреле — июле снижение ключевой ставки.

Экономическая активность. Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Вместе с тем данные по ВВП за II квартал и оперативные индикаторы указывают на то, что динамика деловой активности складывается лучше, чем Банк России предполагал в июле. При этом сохраняется выраженная неоднородность тенденций в отраслевом и региональном разрезах.

Негативное влияние на экономическую активность оказывают факторы как спроса, так и предложения. Согласно данным опросов, значительная доля предприятий по-прежнему испытывает затруднения в производстве и логистике. Однако их деловые настроения продолжают улучшаться по мере диверсификации поставщиков готовой продукции, сырья и комплектующих, а также рынков сбыта. Всё более широкий круг предприятий подстраивается к работе в новых условиях.

Потребительская активность, несмотря на некоторое восстановление, остается сдержанной. Это связано с произошедшим снижением реальных доходов населения при одновременном сохранении склонности домашних хозяйств к сбережению. Последнее, в частности, объясняется не только общей экономической неопределенностью, но также и сократившимся предложением отдельных категорий товаров и услуг. Вместе с тем ограничения на стороне предложения на потребительских рынках несколько ослабли в связи с постепенным восстановлением потребительского импорта и процессами импортозамещения.

Ситуация на рынке труда в целом остаётся стабильной. Хотя число вакансий со стороны работодателей снизилось, уровень безработицы находится вблизи исторических минимумов. Адаптация рынка труда к изменившимся условиям во многом происходит через механизм неполной занятости и подстройку реальных заработных плат.

По оценке Банка России, с учётом складывающейся ситуации в российской и мировой экономике снижение ВВП по итогам 2022 года может сложиться ближе к верхней границе июльского прогнозного диапазона (-6,0)—(-4,0)%.

…Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 октября 2022 года.