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Мурманская область. Арктика (16+)29.09.23 11:00

Банк России продлил ещё на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж

Банк России продлил до 31 марта действие лимита в 1 миллион долларов для переводов россиян и дружественных нерезидентов за границу.

Как сообщает регулятор, «Банк России продлил ещё на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж. Они будут действовать с 1 октября 2023 года по 31 марта 2024 года. Граждане России и физические лица — нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте».

ЦБ РФ сохраняет  и лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более 10 тысяч долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте. Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции.

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