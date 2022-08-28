Банк России расширил возможности по продаже наличных долларов и евро населению

ЦБ РФ разрешил кредитным организациям продавать населению наличные доллары и евро, поступившие после 9 апреля не только от физлиц, но и из других источников, например, от сделок с банками-нерезидентами, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе регулятора.

«Важно отметить, что для граждан ничего не меняется. Они по-прежнему могут покупать наличные доллары и евро, поступившие в кассы банков после 9 апреля 2022 года. Только если раньше для покупки были доступны средства, поступившие от физических лиц, то теперь – и из иных источников. Например, от сделок с банками-нерезидентами, а также поступающая в кассы банков валюта для зачисления на счета от российских юридических лиц по основаниям, предусмотренным валютным законодательством», — заявил регулятор.

Напомним, ЦБ ранее ввёл временный порядок операций с наличной валютой. Так, банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года.