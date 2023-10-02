Банк России рассказал о прошлом и настоящем финансовой системы Мурманской области

30 сентября Банк России в пятый раз провёл День открытых дверей, в котором приняли участие жители всей страны – от Калининграда до Владивостока. В Мурманске для гостей самого северного подразделения Банка России подготовили насыщенную программу.

Как сообщает Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, посетители познакомились ближе с работой мегарегулятора – со дня основания до современности, побывали в музее, где узнали об истории отечественной денежной системы и развитии в регионе банковского дела.

«Для наших гостей это возможность не только поближе познакомиться с работой Банка России и узнать любопытные исторические факты, но и получить ответы на многие практические вопросы, к примеру, как планировать личный бюджет, сохранить накопления, отличить легальную финансовую компанию от мошеннической. Эти знания необходимы каждому, чтобы чувствовать себя комфортно и уверенно в вопросах финансов», – отметил заместитель управляющего Отделением Банка России по Мурманской области Алексей Андреев.

Самые маленькие посетители познакомились с финансами в игровой форме. Для тех, кто постарше, сотрудники Отделения провели практикумы и интерактивные лекции по актуальным вопросам финансовой грамотности, а также конкурсы и квизы. Кроме того, участники экскурсий побывали в операционно-кассовом зале, где эксперты рассказали о современных деньгах и их признаках подлинности, показали, как пересчитывают и сортируют деньги.

Фото предоставлено Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации.