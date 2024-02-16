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Мурманская область. Арктика (16+)16.02.24 13:55

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%

Совет директоров Банка России 16 февраля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых.

«Текущее инфляционное давление снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остаётся высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций преждевременно. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике», - говорится в сообщении регулятора.

Возвращение инфляции к цели в 2024 году и её дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жёстких денежно-кредитных условий в экономике. Согласно прогнозу Банка России, c учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, отмечает ЦБ РФ.

Банк России, повысив ключевую ставку в декабре на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 16%, сохранил в заявлении по итогам совета директоров нейтральный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики. В пресс-релизе также осталась фраза о необходимости поддержания жёсткой политики для возвращения инфляции к таргету.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 22 марта 2024 года.

Фото: https://cbr.ru/press/pr/?file=16022024_133000key.htm

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