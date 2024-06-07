Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%

Совет директоров Банка России 7 июня принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых.

«Текущие темпы прироста цен перестали снижаться и остаются вблизи значений I квартала 2024 года. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. При этом для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жёстких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле. Согласно прогнозу Банка России, c учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернётся к цели в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», - говорится в сообщении регулятора.

В апреле текущий рост цен с поправкой на сезонность составил 5,8% в пересчёте на год после 5,7% в среднем за I квартал 2024 года. Показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность в апреле возрос до 8,3% в пересчёте на год после 7,1% в среднем за I квартал 2024 года. Вместе с тем вклад в рост цен в апреле—мае вносили и разовые факторы, связанные с индексацией тарифов на услуги связи и повышением цен на отечественные автомобили. Годовая инфляция, по оценке на 3 июня, выросла до 8,1% после 7,8% по итогам апреля, отмечает ЦБ РФ.

Аналитики также прогнозировали сохранение ставки ЦБ РФ на уровне 16% годовых. При этом некоторые эксперты отмечали увеличившуюся вероятность её повышения в июне-июле до 17-18%.

Напомним, ЦБ повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов - до 16% годовых на заседании 15 декабря 2023 года, затем на следующих заседаниях 16 февраля , 22 марта м 26 апреля текущего года оставлял её без изменения.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 26 июля 2024 года.

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