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Мурманская область. Арктика (16+)12.02.21 14:00

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Совет директоров Банка России на первом в этом году заседании принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых.

Как говорится в сообщении ЦБ РФ, «в декабре и январе темп роста цен сохранялся на повышенном уровне. Восстановление спроса происходит быстрее и носит более устойчивый характер, чем ожидалось ранее. При этом сохраняются ограничения со стороны предложения, что продолжает оказывать повышательное давление на цены. Инфляционные ожидания населения и бизнеса пока остаются на повышенном уровне. Ускоряющиеся темпы вакцинации, а также ожидания дополнительных мер бюджетной поддержки в отдельных странах способствуют росту цен на финансовых и товарных рынках. В этих условиях дезинфляционные риски перестали преобладать на годовом горизонте, а прогноз Банка России по инфляции на 2021 год повышен до 3,7–4,2%. В дальнейшем с учётом проводимой денежно-кредитной политики инфляция будет находиться вблизи 4%».

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике, принимая во внимание по-прежнему высокую неоднородность текущих тенденций в экономике и динамике цен и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, отмечает ЦБ РФ.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 19 марта текущего  года.

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