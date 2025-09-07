«Прямая линия»: северяне могут инициировать благоустройство территорий и установку детских площадок на средства регионального бюджетаВ Мурманской области на единый день голосования, 14 сентября 2025 года, назначено проведение 8 избирательных кампаний
Мурманская область. Арктика (16+)07.09.25 11:00

Банк России сохранил ограничения на снятие наличной иностранной валюты ещё на полгода, до 9 марта 2026 года

Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.

Как отмечает cbr.ru, для граждан, чей валютный счёт или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00.00 по московскому времени указанной даты, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии что они ранее не реализовали такую возможность.

Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях. Выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России для средств, размещенных на счёте до 9 сентября 2022 года. Средства, размещённые после 9 сентября 2022 года, выдаются по курсу банка на дату выдачи.

Для банков сохранен на 6 месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях. При этом выдаваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России.

Юридическим лицам — нерезидентам выдача наличных в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах до 9 марта 2026 года не производится, по другим валютам ограничений нет.

Юридические лица — резиденты в течение ближайшего полугода могут получить со счетов наличные доллары США, евро, фунты стерлингов и японские иены только на цели командировочных расходов исходя из установленных в соответствии с законодательством нормативов оплаты. На другие валюты ограничений нет при условии соответствия операций требованиям законодательства Российской Федерации.

Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 16:58
Приветствую всех на сайте! Я и мои коллеги по работе и общей борьбе в МБОУ "Молочненская СОШ" ознакомились с данными о финансовых результатах деятельности организаций МО в январе-июле 2025 года.
Комментарий к новости:В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась
Ольга
03.09.25 15:54
Нет там таких курсов! *** Ольга, обратите внимание на дату сообщения - 2022 год. Скорее всего их уже и не должно быть. Редакция
Комментарий к новости:Для северянина доступны курсы по оказанию первой медицинской помощи в рамках проекта «Здоровое будущее» от Высшей партийной школы
