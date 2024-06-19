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Мурманская область. Арктика (16+)19.06.24 13:30

Банк России введёт двухдневный «период охлаждения» для подозрительных операций с цифровым рублем

Банки - участники платформы цифрового рубля должны будут на два дня приостанавливать переводы цифровых рублей, если они имеют признаки операций без добровольного согласия клиента, и сообщать об этом пользователям, следует из проекта указания ЦБ.

Банки также должны будут сообщать клиентам о возможности подтвердить распоряжение на перевод в срок не позднее одного дня, следующего за днём его приостановления. Или о возможности направить повторное распоряжение в тот же банк, через который совершалась операция.

Банк России, как оператор платформы цифрового рубля, также будет проверять распоряжения на наличие признаков операций без согласия. Если такие признаки не будут выявлены, то ЦБ сообщит о возможности клиента снова направить распоряжение о переводе по тем же реквизитам и на ту же сумму. Если они будут найдены, то кредитная организация должна будет отказать клиенту в совершении операции.

Кроме этого, банки до заключения договора счёта цифрового рубля с пользователем платформы должны будут давать рекомендации по снижению рисков осуществления перевода цифровых рублей без добровольного согласия клиента. При этом, если перевод пользователя платформы имел признаки операции без согласия, банк должен будет дать ему рекомендации по снижению рисков повторного осуществления такой операции.

Экспертные заключения по проекту принимаются до 28 июня 2024 года.

Предполагается, что указание вступит в силу через 10 дней после официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 года.

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