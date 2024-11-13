«Банк ВТБ» готов принять участие в реализации проекта архитектурно-художественной подсветки жилых домов и административных зданий флотской столицы

В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и президента - председателя правления ПАО «Банк ВТБ» Андрея Костина. Стороны обсудили финансовое обеспечение приоритетных для Мурманской области проектов и задач.

«Благодарю «ВТБ» и вас лично за расширение границ и возможностей нашего сотрудничества. Рассчитываем на дальнейшее развитие деловой активности банка, а также участие в реализации важных проектов на территории региона. Одним из них является осуществление архитектурно-художественной подсветки жилых домов и административных зданий в наших муниципалитетах», — подчеркнул Андрей Чибис.

По словам Андрея Костина, «ВТБ» высоко ценит работу, которую проводит руководство Мурманской области. Банк готов принять участие в реализации проекта архитектурно-художественной подсветки жилых домов и административных зданий в ЗАТО г. Североморск. Художественная подсветка является дополнительным источником освещения улиц, а также подчёркивает особенности исторических построек.

Также в рамках встречи обсудили вопросы судоремонта, судостроения и финансирования строительства ледоколов.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, ПАО «Банк ВТБ» в Мурманской области активно участвует в реализации социально значимых проектов: выдача Арктической ипотеки, Единой карты жителя Мурманской области, «Велобайк», благотворительной программе «Мир без слёз» (закупка медицинского оборудования для Мурманской областной детской клинической больницы), проведении ряда открытий региональных объектов, крупных фестивалей и мероприятий, а также в инициативах, направленных на улучшение жизни северян. ВТБ оказывает поддержку ряду бюджетных и социальных учреждений в регионе, кроме того, сотрудники банка регулярно участвуют в значимых экологических инициативах в Мурманской области. Также «ВТБ» – активный участник проекта Центрального банка России по финансовой грамотности.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/