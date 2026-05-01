Банки будут быстрее исключать из базы дропперов тех, кто попал туда по ошибке

Банк России со 2 мая 2026 года вводит дополнительную проверку при рассмотрении заявок об исключении сведений из базы данных о мошеннических операциях (дропперстве). Нововведения помогут ускорить выход из «стоп-листа» граждан, которые попали туда по недоразумению.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, теперь при поступлении запроса от регулятора банк будет обязан связаться с клиентом-плательщиком, обращение которого стало причиной внесения сведений в реестр данных о мошеннических операциях, уточнить, по-прежнему ли он считает транзакцию подозрительной. Если выяснится, что перевод был правомерным, например, клиент перепутал одну операцию с другой или просто о ней забыл, банк сообщит об этом регулятору и данные человека незамедлительно исключат из «чёрного списка».

«Человек, чья карта или счёт попали в базу, считается участником мошеннической схемы: банки ограничивают ему переводы, дистанционный доступ к счетам и блокируют карты. Однако далеко не всегда такие люди замешаны в преступлении. Бывает, что кто-то сообщает в банк о мошеннической операции, а позже осознает, что ошибся. Механизм дополнительной проверки позволит оперативно учитывать подобные случаи и защитит добросовестных получателей средств», – отметил управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк. 

Кроме того, со 2 мая уточняется порядок подачи заявления об исключении сведений из базы данных представителем клиента по доверенности – документ нужно направлять напрямую в банк, обслуживающий клиента.

При подаче заявления через сайт Банка России гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, может указать данные своего недействительного паспорта при его наличии. Это позволит регулятору идентифицировать сведения о заявителе в базе данных при смене документа.

