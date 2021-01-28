Банки демонстрируют высокую готовность принять на работу персонал из других финансовых компаний

За 11 лет количество компаний, которые отслеживают вакансии работодателей-конкурентов и резюме их сотрудников, не изменилось, но принимать на работу специалистов из конкурирующих фирм стали заметно чаще. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob», проведя опрос, в котором приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

Сотрудников компаний-конкурентов, которые ищут работу, отслеживают 34% работодателей, вакансии конкурирующих организаций — 36%. За 11 лет ситуация практически не изменилась: 31 и 37% соответственно. А вот принимать на работу бывший персонал из конкурирующих фирм стали значительно чаще: сегодня сотрудников компаний-конкурентов без ограничений принимает 71% работодателей, а в 2010 году было всего 56%. Судя по комментариям рекрутеров, такие кандидаты имеют отличное представление о рынке, затраты на их обучение и адаптацию минимальны или полностью отсутствуют, а также они могут сообщить ценные сведения для конкурентной разведки.

Чем крупнее бизнес, тем чаще ведётся мониторинг вакансий и резюме сотрудников компаний-конкурентов: так, среди организаций со штатной численностью до 100 человек вакансии отслеживают 27%, резюме персонала — 26%, а среди компаний, где занято от 1000 чел. — уже по 42%. Чаще всего же это делают банки: 45% отслеживают вакансии компаний-конкурентов, 68% — резюме сотрудников. Банки демонстрируют и высокую готовность принять на работу персонал из других финансовых компаний: 81% трудоустраивает без ограничений. Больше — только в строительстве: в условиях отъезда трудовых мигрантов персонал с других строек рады принять 87% работодателей.