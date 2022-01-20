Банки и производители стройматериалов поддержали введение льготной ипотеки и развитие индивидуального жилищного строительства в Мурманской области

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на круглом столе в Мурманской областной Думе первый заместитель министра строительства региона Алексей Грачиков и и.о. генерального директора Центра содействия жилищному строительству Мурманской области Анна Баранова обсудили с представителями застройщиков и банков развитие жилищного строительства в Арктике.

«По статистике 70% введённого жилья приходится на индивидуальное жилищное строительство. Опрос также показал, что северяне заинтересованы в приобретении собственного дома. Именно поэтому новые законы о стимулировании жилищного строительства в Мурманской области предполагают также меры поддержки для желающих переехать в свой дом. В частности, в бюджет на 2022 и 2023 годы заложены средства на строительство как частных домов для последующей продажи и аренды отдельным категориям граждан, так и на обеспечение инженерной инфраструктурой участков, в том числе и примыкающих к земле, выделенной многодетным семьям», – отметил Алексей Грачиков.

Как подчеркнула Анна Баранова, за два года планируется построить 135 индивидуальных жилых домов для отдельных категорий граждан. Первые 55 должны быть возведены уже в этом году. В качестве пилотных территорий для развития индивидуального жилищного строительства выбраны проезд Сосновый в Мурманске и Комсомольская горка в Коле. Предполагается, что силами нескольких подрядчиков здесь будет построен целый ряд типовых домов различной этажности, площадки и комплектности. Отметим, что подобный проект, реализованный под Екатеринбургом, пользовался большим спросом.

Кроме того, льготное ипотечное кредитование будет распространяться не только на новостройки, но и на приобретение или строительство индивидуальных домов стоимостью до 6 миллионов рублей.

Как сообщает региональное Министерство строительства, банки и производители строительных материалов заинтересовались инициативой и выразили готовность к сотрудничеству.