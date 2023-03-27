Банки предложили обязать информировать россиян о взятом на их имя кредите автоматически

С такой инициативой выступили депутаты от фракции «Новые люди».

Как сообщает РИА «Новости», согласно тексту законопроекта, который есть в распоряжении агентства, граждан будут уведомлять о заключенном кредитном договоре с помощью направления уведомления через портал «Госуслуги». Это позволит защитить граждан от мошенников, рассчитывают авторы инициативы.

Мошеннические действия в этой сфере возможны в случаях, если злоумышленник похищает паспорт или приобретает паспортные данные в интернете. С этими данными он обращается за кредитом, поскольку, например, онлайн-займы оформляются без личного участия заёмщика, пояснили парламентарии.

По словам лидера «Новых людей» Алексея Нечаева, около 7 миллионов россиян находили при проверке своих кредитных историй кредиты, взятые на них мошенниками.