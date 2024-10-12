Банки станут быстрее включать реквизиты мошенников в свои системы противодействия подозрительным операциям

Банк России установил время, в течение которого кредитные организации будут вносить реквизиты злоумышленников, поступившие из базы данных регулятора, в собственные системы противодействия подозрительным операциям. Это позволит уменьшить количество новых переводов на счета мошенников.

С 22 октября 2024 года для крупных банков, а также кредитных организаций, значимых на рынке платёжных услуг, этот срок составит два часа, а с 1 января 2025 года — один час. В отношении остальных банков установлен срок в три часа.

Такие изменения предусмотрены указанием регулятора.

Кроме того, Банк России уточнил требования к порядку предоставления банками сведений о возможных мошеннических операциях, в том числе для информационного обмена с правоохранительными органами. Теперь при запросе регулятора банк должен будет установить, совершалась операция без добровольного согласия клиента или нет, и в течение одного рабочего дня ответить Банку России, признает ли такой перевод мошенническим. Этот подход очень важен в случае, когда пострадавший не стал обращаться в свой банк и сразу подал заявление в полицию.