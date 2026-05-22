Банки усилят контроль источников денежных средств при внесении клиентами крупных сумм наличных: рекомендации Банка России
Банк России рекомендует кредитным организациям повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств, возможными целями которых являются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели.
Банкам предложено ежедневно анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки, сформулированные для операций как физических лиц, так и клиентов – юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).
Такие меры не коснутся клиентов – физических лиц, в отношении которых кредитная организация располагает документально подтвержденной информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества.
Предлагаемые Банком России подходы соответствуют Рекомендациям ФАТФ1, в которых особое внимание уделяется вопросам установления сведений об источниках происхождения денежных средств при реализации процедур надлежащей проверки клиентов.
1 - группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».