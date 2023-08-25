Банки во II квартале текущего года отразили более 6,5 млн атак на счета клиентов против 2,7 млн кварталом ранее

Мошенники не смогли похитить 911 млрд рублей.

Как пишет vk.com/cbr, в апреле-июне мошенники совершили 279,7 тысячи операций на сумму 3,6 млрд рублей. Размер ущерба по таким операциям сократился на 6% в сравнении со средним значением за предшествующие четыре квартала, хотя количество таких операций увеличилось на 28,5%.

Во II квартале увеличилась активность телефонных мошенников. Наиболее распространенной практикой остаются звонки от лжесотрудников Банка России или «работников» банков. Банк России инициировал блокировку 276,8 тысячи телефонных номеров, которые использовались для обмана людей.

Кроме того, мы оперативно выявили 8056 сомнительных сайтов и передали информацию о них в Генеральную прокуратуру и регистраторам доменных имен для последующей блокировки. Число фишинговых атак сократилось почти на 40% по сравнению со средним значением за предыдущие четыре квартала.